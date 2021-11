Convincere la popolazione a rinunciare all’automobile sembra un compito impossibile. Eppure a Londra è diventato un gioco e pare funzionare. Un gruppo di ricercatori della Cardiff Metropolitan University ha realizzato un esperimento nel distretto londinese di Hounslow. Attraverso un sistema a punti che davano diritto a una serie di premi, gli scienziati sono riusciti a convincere gli abitanti a recarsi a scuola o al lavoro a piedi, in bici o con mezzi meno inquinanti delle auto.

Il gioco “Beat the Street” è durato sei settimane, tra settembre e ottobre 2019, e ha dato ottimi risultati: la percentuale di residenti che ha preferito restare «fisicamente inattiva» è diminuita del 7 per cento, mentre la quota di abitanti che ha raggiunto l’obiettivo fissato dall’Organizzazione mondiale della Sanità di fare almeno 150 minuti di attività fisica moderata ogni settimana è aumentata del 13 per cento.

