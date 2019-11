In Africa un terzo delle piante tropicali è a rischio estinzione

Un terzo delle piante tropicali africane è a rischio estinzione. A dirlo è uno studio condotto da scienziati francesi.

I risultati della ricerca pubblicati su Science Advances, e riportati dalla BBC, affermano che le regioni più colpite si trovano in Africa occidentale, in Etiopia e in parti della Tanzania e della Repubblica democratica del Congo. Queste zone potrebbero perdere più del 40 per cento della loro flora.

Le specie a rischio comprendono alberi, arbusti, erbe e viti legnose. A minacciare le diverse tipologie di piante, dagli alberi di montagna alle orchidee esotiche, ci sono sono la deforestazione, l’aumento della popolazione e i cambiamenti climatici.

Lo studio si è basato su un metodo rivisto per la valutazione del rischio di estinzione degli animali. Finora sono stati valutati quasi nove mammiferi su 10 e due terzi degli uccelli, ma meno dell’8% delle piante vascolari (piante da fiore e la maggior parte delle altre piante, esclusi muschi e alghe). I ricercatori hanno utilizzato metodi simili per valutare oltre 20.000 specie di piante. E hanno scoperto che il 33% delle specie è potenzialmente minacciato di estinzione e che è probabile che un’altra sia minacciata nel prossimo futuro.

Ciò è dovuto principalmente alle attività umane come la deforestazione, i cambiamenti nell’uso del suolo, la crescita della popolazione, lo sviluppo economico e il cambiamento climatico.

“La biodiversità offre innumerevoli benefici agli esseri umani e perdita di diversità per il nostro futuro”, ha detto alla BBC il ricercatore capo Thomas Couvreur dell’Istituto nazionale francese per lo sviluppo sostenibile.

La perdita di biodiversità sarà particolarmente problematica nell’Africa tropicale: “in una regione di incredibile diversità ma con grandi sfide sociali e politiche e una rapida crescita della popolazione prevista nei prossimi decenni”, ha concluso il ricercatore.

