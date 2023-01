Oceani mai così caldi: le temperature sono aumentate per il settimo anno consecutivo

Le temperature degli Oceani sono aumentate per il settimo anno consecutivo

Gli oceani non sono mai stati così caldi. Nel 2022 le temperature medie sono aumentate e hanno raggiunto i valori massimi dagli anni Cinquanta, in particolare nelle parti settentrionali dell’oceano Pacifico e dell’oceano Atlantico, il mar Mediterraneo e gli oceani vicini all’Antartide.

L’aumento delle temperature marine è legato al cambiamento climatico causato dalle attività umane e ha tra le conseguenze, una maggiore intensità delle tempeste e degli uragani.

Il contenuto di energia termica dell’oceano tra la superficie e i 2.000 metri di profondità è aumentato di circa 10 zetta joule: è un valore equivalente a più o meno cento volte la produzione mondiale di elettricità nel 2021. Pensate ad ogni persona sulla Terra che tiene accesi 40 asciugacapelli tutto il giorno, ogni giorno.

Il team internazionale di scienziati che ha prodotto la nuova analisi, pubblicata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, ha dimostrato che molti eventi meteorologici estremi nel 2022 si sono verificati a causa della crisi climatica, come le forti inondazioni in Ciad, Niger e Nigeria.

Il riscaldamento degli oceani e gli impatti sulle condizioni meteorologiche estreme aumenteranno fino a quando l’umanità raggiungerà le emissioni nette zero.