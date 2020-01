Le suggestive immagini della neve sul deserto del Sinai e in Arabia Saudita

Quando la neve cade sul deserto

L’immagine della neve nel deserto è uno spettacolo suggestivo. I freddi fiocchi che si depositano sul caldo terreno desertico creano un contrasto affascinante.

Sebbene non sia un fenomeno rarissimo la neve nel deserto è comunque un evento inusuale. Le foto e i video pubblicati dagli utenti sui social mostrano dromedari dell’Arabia Saudita con la gobba ricoperta di neve e il deserto del Sinai, in Egitto, rivestito da un manto bianco. Lo spettacolo è incantevole.

In Arabia Saudita la neve è caduta sui monti Madian, nel Nord-Ovest del paese venerdì 10 febbraio. Il bianco ha coperto le alture nella zona di Tabuk, in particolare è scesa sulle montagne di al-Lose, Uklan e Kurra Kariba a Zait, Khurr e Rahib.

La vetta di questi rilievi sauditi è sempre coperta di neve in inverno, ma non sempre la neve arriva anche a basse quote, come è avvenuto quest’anno.

In Egitto, invece, la neve è scesa sulla penisola del Sinai. Le perturbazioni fredde hanno portato la neve a depositarsi sulle case di Santa Caterina. Gli abitanti della zona hanno pubblicato sui social le immagini.

Le testimonianze sui social | FOTO e VIDEO della neve nel deserto

تساقط الثلوج على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء مصر.#سانت_كاترين ❄️❤️ pic.twitter.com/9HltVNwIk8 — Rola kanafani (@Rolakanafani) January 10, 2020

