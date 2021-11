Marocco: il fiume Muluia scompare nella sabbia

Uno dei più lunghi fiumi del Marocco non sfocia più nel Mediterraneo, perdendosi nelle sabbie del deserto a circa 500 chilometri dalla costa. Non solo: l’acqua salata proveniente dal mare ha invaso il letto del fiume Muluia in direzione opposta e mette a rischio campi agricoli e raccolti. Non era mai successo prima e, secondo gli scienziati, è tutta colpa della siccità estrema indotta dai cambiamenti climatici.

