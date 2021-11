Lunga vita alla farfalla monarca

La crisi climatica non lascia scampo alle specie a rischio estinzione ma (forse) non sarà così per le farfalle monarca. Note per le lunghissime migrazioni tra Canada e Messico, nel 2020 erano quasi scomparse in California. Ma ora sembrano tornate: oltre 20mila esemplari sono stati avvistati a Pismo Beach, dove ogni anno si incontra(va) quasi il 30 per cento della popolazione della specie nordamericana.

Soltanto un anno fa nella zona si contavano meno di 200 farfalle monarca su un totale di quasi 2.000 migrate in California. I numeri di quest’anno fanno ben sperare ma non si può ancora cantare vittoria. A fine anni ‘90, la popolazione contava un milione di esemplari ma nel 2017 era scesa a meno di 30mila.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.