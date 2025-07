I treni italiani alla conquista dell’Europa

Dalla Spagna alla Francia, dalla Germania al Regno Unito, dalla Grecia all’Olanda. Sono ormai lontani i tempi in cui le Ferrovie dello Stato Italiane operavano esclusivamente all’intero dei confini del nostro Paese. Da quando, negli ultimi dieci/quindici anni, una serie di norme europee – denominate “Quarto pacchetto” – hanno liberalizzato la concorrenza all’interno del mercato comunitario, il Gruppo FS si è spinto sempre più oltre frontiera, fino a diventare, attraverso le sue società controllate, una delle realtà leader nel vecchio continente nel settore della mobilità. Oggi, il numero dei passeggeri che all’estero viaggia con il Gruppo FS si aggira sui 230 milioni l’anno, ed è destinato ad aumentare del 40%. In questo scenario FS International – società con12 mila dipendenti e un fatturato di 3 miliardi di euro- rappresenta il braccio operativo del Gruppo FS per l’espansione internazionale.

Spagna

Trenitalia, come parte del consorzio ILSA, è stato tra i primi operatori privati abilitato ad entrare sul mercato spagnolo dell’AV. Ha debuttato nel novembre 2022, aggiudicandosi per dieci anni i servizi di Alta Velocità su alcune rotte iberiche. I Frecciarossa 1000 effettuano così 65 collegamenti giornalieri nel Paese e con il marchio commerciale iryo – risultato della fusione delle parole “ir” e “yo”, ovvero “andare” e “io” – servono undici città: Madrid, Saragozza, Tarragona, Barcellona, Cuenca, Valencia, Albacete, Alicante, Córdoba, Siviglia e Málaga. Da quando è operativo, iryo ha superato quota 17,5 milioni di passeggeri, ha raggiunto una quota di mercato del 25% in un settore in cui competono tre diversi operatori ferroviari e nel 2023 si è anche aggiudicato il premio Azienda dell’anno in Spagna.

Francia

Nel 2021 Trenitalia France – società francese controllata da Trenitalia – ha inaugurato con il Frecciarossa 1000 il collegamento Milano-Parigi divenendo il primo operatore europeo a operare in territorio transalpino in concorrenza nei servizi dell’Alta Velocità con la Sncf. Sospesa dalla fine di agosto 2023 a causa di una frana nella regione della Maurienne, la tratta è tornata operativa a partire dal primo aprile scorso con quattro corse giornaliere da 7 ore ciascuna con fermate intermedie a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry e Lione. Sono oltre 3 milioni i passeggeri trasportati dai Frecciarossa d’Oltralpe da dicembre 2021 ad oggi: un servizio accolto da alti tassi di soddisfazione dei passeggeri (98%), con il 97% pronto a ripetere l’esperienza e a raccomandare l’azienda ai propri conoscenti. Dal 15 giugno scorso, inoltre, Trenitalia France ha inaugurato i collegamenti tra Parigi e Marsiglia con quattro corse giornaliere (andata e ritorno) da 3 ore e 20 minuti.

Grecia

Il Gruppo FS è attivo anche sull’altro versante del Mediterraneo, in Grecia, dove è presente con Hellenic Train. Oggi l’azienda conta 260 servizi passeggeri al giorno e 10 servizi merci. Nel trasporto passeggeri la linea principale è la Atene-Salonicco. Nel ramo merci, dove è leader nazionale, Hellenic Train è impegnata nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative nel campo della logistica. Recentemente il Gruppo FS che ha annunciato investimenti pari a 360 milioni di euro per il rinnovo dei treni greci.

Regno Unito

Nel Regno Unito Trenitalia opera tramite la controllata Trenitalia UK, che detiene il 30% di Avanti West Coast, in partnership con First: l’azienda offre collegamenti tra Londra, Glasgow, Edimburgo e altre destinazioni, gestendo 264 servizi passeggeri nei giorni feriali e 16 stazioni lungo la linea principale della costa occidentale. Il Gruppo FS, inoltre, ha annunciato collegamenti tra Londra e Parigi entro il 2029 con un investimento pari a un miliardo di euro.

Germania

Sono due le società del Gruppo Fs che operano in Germania: Netinera Deutschland, che fa capo a Trenitalia, e TX Logistik, controllata da FS Logistix. Netinera Deutschland si occupa di trasporto passeggeri su ferro e gomma in quattordici land tedeschi attraverso 439 treni per 2.300 viaggi al giorno, 6.500 impiegati e circa 1.400 bus, con ricavi oltre un miliardo di euro. TX Logistik, invece, è la seconda impresa di trasporto merci su rotaia del Paese. La società, che ha sede in Germania, opera in undici Paesi europei diversi, tra cui Svizzera, Austria, Svezia e Danimarca.

Olanda

Le Ferrovie dello Stato Italiane arrivando anche in Olanda, dove nel 2017 Busitalia, responsabile del trasporto su gomma per il Gruppo, ha acquisito Qbuzz, terzo operatore del trasporto pubblico locale, che gestisce i servizi metropolitani su gomma e rotaia nelle aree di Utrecht e Groningen-Drenthe e nella regione di Drechtsteden Molenlanden Gorinchem, con un’offerta di autobus a basso impatto ambientale. Nel corso del 2023 Qbuzz si è aggiudicata inoltre due nuove concessioni nei bacini Zuid Holland Nord e Fryslan.

Svizzera, Austria e Germania

Il Gruppo FS punta su collegamenti transfrontalieri per rafforzare l’integrazione europea: la tratta Milano–Zurigo–Francoforte con SBB e DB è un asse vitale per passeggeri e merci. Il Nightjet Euronight Roma–Vienna–Monaco, realizzato con ÖBB, offre un’alternativa sostenibile per viaggiare di notte tra Italia, Austria e Germania. Entro il 2026, si aggiungeranno i servizi AV Milano–Monaco e Roma–Monaco, che saranno estesi a Berlino e Napoli entro il 2028, consolidando la leadership di FS nell’Alta Velocità internazionale.

L’Espresso italiano che arriva in Francia

Il Gruppo FS ha messo a punto un’offerta turistica, sia estiva che autunnale, che ha l’obiettivo di far scoprire o riscoprire in modo sostenibile alcuni borghi e città del nostro Paese, e non solo. Il servizio è gestito dalla società FS Treni Turistici Italiani, costituita appunto con la missione di proporre un’offerta di servizi ferroviari espressamente pensati e calibrati per un turismo di qualità, sostenibile e attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano.

Tra gli itinerari estivi, c’è l’Espresso Riviera che, sino al 30 agosto, collegherà direttamente Roma, Genova e il Ponente ligure con la Costa Azzurra, fino a Marsiglia. Il treno unirà Roma alla Francia, ma anche a Montecarlo, divenendo a tutti gli effetti un collegamento internazionale dedicato al turismo. La partenza è prevista ogni venerdì dalla stazione di Roma Termini con arrivo a Marsiglia nella giornata di sabato. Il viaggio di ritorno, invece, è previsto con partenza da Marsiglia il sabato e arrivo a Roma la domenica mattina.