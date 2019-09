La madre è una cantante lirica, il padre fa l’attore: chi sono i genitori (famosi) di Greta

Svante Thunberg e Malena Ernman: i genitori di Greta Thunberg

Chi sono i genitori di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ha dato vita ai Fridays for future?

Se Greta Thunberg è ormai nota in tutto il mondo per la sua lotta contro il cambiamento climatico, meno lo sono i componenti della sua famiglia e i suoi genitori.

In pochi sanno che la 16enne è figlia di due personaggi noti in Svezia. La mamma, infatti, è una cantante lirica e il papà è un attore.

La madre di Greta Thunberg: Malena Ernman

Malena Ernman è una cantante lirica svedese. È la mamma di Greta Thunberg. È nata a Uppsala e ha 49 anni. Al di là del mondo dell’opera, ha suonato anche nei cabaret ed è apparsa in alcuni musical. Ha studiato al Royal College of Music di Stoccolma, al Conservatorio di musica di Orléans, in Francia e alla scuola della Royal Swedish Opera.

È membro della Royal Swedish Academy of Music e ha rappresentato la Svezia all’Eurovision Song Contest 2009 a Mosca.

Ernman ha vinto il Melodifestivalen (festival canoro svedese il cui vincitore rappresenta il proprio paese all’Eurovision Song Contest) nel 2009, con la canzone “La voix”. La canzone è stata presentata all’Eurovision song contest che si è tenuto a Mosca nello stesso anno.

Nel 2010 è stata nominata Hovsångerska (che significa “Cantante di corte”) da Carlo XVI Gustavo di Svezia.

Nel 2017 il WWF Svezia l’ha nominata Environmental Hero of the Year.

La mamma di Greta Thunberg ha scritto insieme a suo marito il libro Scener ur hjärtat (Scene dal cuore) che riguarda la sua famiglia, la crisi ambientale e la sostenibilità.

Il padre di Greta Thunberg: Svante Thunberg

Il papà di Greta Thunberg, Svante Thunberg, è nato a Stoccolma 50 anni fa. È un autore, direttore artistico e attore svedese. È figlio d’arte: i suoi genitori, Olof Thunberg e Mona Andersson, sono attori.

È sposato con Malena Ernman dal 2004.

Ha avuto soprattutto ruoli come comparse e l’apparizione tv più nota è stata nel 1997, in un episodio di Skargardsdoktorn, saga di un medico svedese.

Svante Thunberg è apparso in due spettacoli teatrali al Royal Dramatic Theatre Dramaten nel 1991: come membro del coro ed extra in Romeo e Giulietta, e come personaggio chiamato “Ettan” in Peter Pan.

Il ruolo più riuscito del padre di Greta Thunberg rimane quello di accompagnatore, chauffeur, protettore. Prima di sua moglie, mezzosoprana lirica, e ora di sua figlia attivista ambientale.

