Le donne investono nel green più degli uomini

L’interesse per gli investimenti in ambito ambientale, sociale e di governance è in crescita da anni ma è esploso durante la pandemia di Covid, anche grazie all’apporto delle donne. Secondo una ricerca di Morningstar, nel 2020 i fondi che investono nel comparto Esg hanno attirato oltre 51 miliardi di dollari di nuove risorse, oltre il doppio del 2019.

Ma chi c’è dietro questo successo? Per lo più le investitrici. Uno studio di RBC Wealth Management rivela che le donne hanno più del doppio delle probabilità degli uomini di orientare i propri investimenti in aziende che rispettano l’ambiente e la responsabilità sociale. E il futuro sembra roseo: per Wells Fargo e Fidelity man mano che sempre più donne gestiscono le finanze proprie e della famiglia, aumentano gli investimenti nel comparto Esg.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.