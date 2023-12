Cosa vuoi fare DI grande? La nuova campagna di Eni

Eni è un’azienda in evoluzione e per superare le sfide del futuro occorrono idee, competenze, culture e professionalità diverse. La transizione energetica richiede un processo di trasformazione che implica grande attenzione verso lo sviluppo di nuove risorse e tecnologie. Alla base di ogni cambiamento ci sono tuttavia le persone, le vere leve di una transizione equa, portatori di competenze uniche.

Nasce così «Cosa vuoi fare DI grande?», La campagna istituzionale che Eni ha creato nel 2022 per attrarre nuove figure professionali. Una campagna capace di raccontare le posizioni lavorative in Eni capitalizzando sul reale valore e significato che le opportunità offrono.

Questa è la pagina del sito dedicata al recruitment: https://www.eni.com/it-IT/carriere.html

Da dove nasce «Cosa vuoi fare di grande?»

Eni crede «nelle persone intraprendenti, capaci di fare la differenza e dare il proprio contributo con passione e innovazione. Ci impegniamo per definire percorsi professionali di crescita e integrazione, all’interno di un contesto lavorativo flessibile e stimolante, attento al benessere di ogni persona e fondato sul riconoscimento dell’unicità di ciascuno. Qualsiasi sia la tua ambizione, in Eni puoi trovare gli strumenti per realizzarla».

La trasformazione di Eni passa non solo attraverso l’organizzazione e i processi, ma soprattutto attraverso le persone, le loro competenze e i loro comportamenti. È quindi evidente come sia importante il collegamento delle strategie aziendali con le strategie sulle persone la cosiddetta People Strategy intesa come insieme di valori, azioni ed iniziative che guideranno il cambiamento e che saranno realizzate sul versante organizzativo e delle risorse umane per supportare la Business Strategy.

L’obiettivo è consolidare l’engagement delle risorse, anche sul piano dell’attraction dei giovani talenti, al fine di avere persone appassionate, e motivate, sotto il profilo professionale, personale e di work-life balance ed essere in grado di ascoltare i bisogni delle persone, che mutano costantemente in relazione all’evoluzione del contesto socio/economico. Dall’ascolto dei bisogni è poi fondamentale sviluppare attività che includano ed ingaggino le persone, non lasciando nessuno indietro, lasciandosi ispirare dal valore di una transizione energetica giusta e inclusiva e valorizzare tutte le diversità – gender, local, aging, etc. – al fine di creare un contesto lavorativo inclusivo, collaborativo e innovativo.

L’obiettivo