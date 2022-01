Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre: “Agire in fretta per evitare la catastrofe climatica”

Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi di sempre a livello globale, mentre le concentrazioni di anidride carbonica e metano continuano ad aumentare: è quanto emerge dai dati preliminari del rapporto annuale del Copernicus Climate Change Service dell’Unione Europea.

Secondo il report, l’anno che si è da poco concluso, il 2021, è stato “solo” il quinto anno più caldo mai registrato con la temperatura media che, secondo Copernicus, è stata superiore tra gli 1,1 C e gli 1,2 C rispetto a quella dell’era preindustriale (1850-1900), che viene utilizzata come riferimento per misurare il riscaldamento causato dai gas serra.

Warm temperatures across the world and a summer of extremes in Europe – those are some of the conditions highlighted by @CopernicusECMWF in the #C3S climate report for 2021.

