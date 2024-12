L’allarme dell’Onu contro i cambiamenti climatici: “Il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato”

In un anno abbiamo registrato almeno 3.700 morti e milioni di sfollati in tutto il mondo

Il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato, almeno secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) delle Nazioni Unite.

“Oggi posso ufficialmente dichiarare che abbiamo appena sopportato un decennio di caldo mortale: i primi dieci anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti nell’ultimo decennio, incluso il 2024”, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo messaggio di fine anno. “Questo è il crollo climatico, in tempo reale. Dobbiamo uscire da questo percorso verso la rovina e non abbiamo tempo da perdere. Nel 2025, tutti i Paesi devono mettere il mondo su un percorso più sicuro, tagliando drasticamente le emissioni inquinanti e sostenendo la transizione verso un futuro rinnovabile”.

A gennaio, l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) divulgherà i dati consolidati sulle temperature globali per il 2024 e a marzo pubblicherà il rapporto completo sullo stato del clima globale. “Nel mio primo anno come segretaria generale dell’Omm, ho emesso ripetuti allarmi rossi sullo stato del clima”, ha affermato il capo dell’Omm, Celeste Saulo. “L’Omm celebra il suo 75esimo anniversario nel 2025 e il nostro messaggio sarà che se vogliamo un pianeta più sicuro, dobbiamo agire ora. È una nostra responsabilità. È una responsabilità comune, una responsabilità globale”.

Il cambiamento climatico, secondo l’ultimo rapporto congiunto del gruppo di accademici World Weather Attribution e dell’ong Climate Central, ha intensificato 26 dei 29 principali eventi meteorologici studiati dagli esperti, causando almeno 3.700 morti e milioni di sfollati. A causa del riscaldamento globale, il 2024 ha inoltre registrato 41 giorni di “caldo pericoloso” in più rispetto al precedente, danneggiando potenzialmente la salute umana e gli ecosistemi del pianeta.

“Ogni frazione di grado di ulteriore riscaldamento è importante e aumenta gli estremi climatici, gli impatti e i rischi”, ha osservato la segretaria generale dell’Omm. “Le temperature sono solo una parte del quadro. Il cambiamento climatico si manifesta davanti ai nostri occhi quasi quotidianamente sotto forma di un aumento dell’incidenza e dell’impatto di eventi meteorologici estremi”.

Quest’anno, ha ricordato Celeste Saulo, “abbiamo assistito a piogge e inondazioni da record e a terribili perdite di vite umane in così tanti Paesi, causando un vero strazio alle comunità di ogni continente”. “I cicloni tropicali hanno causato un terribile tributo in termini di vite umane e perdite economiche, l’ultima volta nel dipartimento francese d’oltremare di Mayotte nell’Oceano Indiano”, ha proseguito la direttrice del Servizio meteorologico nazionale argentino. “Il caldo intenso ha bruciato decine di Paesi, con temperature che hanno superato i 50 °C in diverse occasioni. Gli incendi boschivi hanno causato devastazione”.

Per questo motivo, secondo l’Omm, con l’aumento delle temperature globali e la crescente frequenza e gravità degli eventi di calore estremo, cresce l’esigenza di una maggiore cooperazione internazionale.