Superyacht del futuro e combustibili alternativi al Captains’ Forum 2023

Il Captains’ Forum di quest’anno, intitolato “Ingegneria dei superyacht del futuro; combustibili alternativi, sfide operative e società di classificazione”, è stato ospitato dallo Yacht Club de Monaco. Questo evento rientra tra le attività del Captains Club, che riunisce 150 capitani di superyacht, con una media di lunghezza delle imbarcazioni di circa 65 metri. Per la 27ª edizione di questo forum, che si è tenuta in collaborazione con Oceanco, MB92 Group e Jutheau Husson, circa cento capitani hanno partecipato, contribuendo a una lunghezza complessiva delle imbarcazioni pari a 2.985 metri.

Bernard d’Alessandri, il segretario generale dello Yacht Club de Monaco, ha aperto l’evento sottolineando la necessità di lavorare insieme per migliorare l’immagine dell’industria nautica da diporto.

Durante il forum, il Capitano Malcolm Jacotine ha presentato le ragioni per cui il settore degli yacht sta rapidamente adottando combustibili a basso tenore di carbonio, come l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un olio vegetale idrotrattato. Questa transizione è motivata dalla necessità di conformarsi agli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dall’IMO (International Maritime Organization) per il 2030. L’HVO rappresenta una soluzione pratica per ridurre l’impronta di carbonio delle imbarcazioni, senza richiedere tecnologie o combustibili più avanzati come l’idrogeno o il metanolo. È stato evidenziato che l’HVO è apprezzato dai proprietari di superyacht attenti all’ambiente per diversi motivi, tra cui la sua mancanza di odore, l’assenza di impatto sul motore e la sua bassa emissione di zolfo e particolato. Tuttavia, è stato anche riconosciuto che ci sono sfide da superare, come i costi più elevati e la disponibilità limitata.

Nella seconda sessione del forum, presieduta dal Capitano Sean Meagher, esperti del settore hanno discusso delle nuove tecnologie di propulsione avanzata e del ruolo cruciale delle società di classificazione navale nel plasmare il futuro dell’industria marittima. Le società di classificazione sono responsabili di garantire la sicurezza, l’affidabilità e la conformità di questi sistemi di propulsione avanzati.

Il Captains’ Forum, che fa parte di Monaco, Capital of Advanced Yachting, è un evento di grande rilevanza per i professionisti del settore interessati a sviluppare l’industria degli yacht di lusso. La prossima edizione sarà il 13º Simposio sull’Ambiente e la cerimonia degli YCM Explorer Awards di La Belle Classe Superyachts, che si terrà presso lo Yacht Club de Monaco il 21 marzo 2024.