Le impressionanti foto dell’Antartide senza neve

Nelle isole dell’Antartide è stata registrata per la prima volta nella storia una temperatura di oltre 20°C, che ha superato il record di 19,8°C detenuto in precedenza dall’isola di Signy nel 1982.

A darne notizia lo scienziato brasiliano Carlos Schaefer, che dalla stazione di monitoraggio di Seymour ha registrato ben 20,75°C.

Numeri preoccupanti se si considera che in ogni zona dell’Antartide le temperature negli ultimi anni sono aumentate drasticamente.

Il 6 febbraio scorso anche in Argentina è stato segnalato un record simile: una stazione di ricerca a Esperanza ha rilevato 18,3° C, la temperatura più alta della penisola antartica continentale.

I record dovranno essere confermati dall’Organizzazione meteorologica mondiale, ma sono coerenti con la tendenza che riguarda tutta la penisola e le isole vicine: i dati ci dicono che l’area si è riscaldata di quasi 3° C dall’era preindustriale, uno dei tassi più veloci del pianeta.

“Stiamo assistendo alla tendenza al riscaldamento in molti dei siti che stiamo monitorando, ma non avevamo mai visto nulla di simile”, ha dichiarato Schaefer al the Guardian.

Lo scienziato lavora a un progetto del governo brasiliano che monitora l’impatto dei cambiamenti climatici sul permafrost e sulla biologia in 23 siti dell’Antartico. Secondo l’esperto, la temperatura della penisola è scesa nei primi dieci anni del 2000 per poi salire rapidamente negli ultimi dieci.

A testimoniare lo scenario desolante, le immagini di zone deserte, brulle e prive di neve che arrivano dai ricercatori della base del professor Escudero, dell’Istituto cileno antartico, sull’arcipelago King George Island, a nord dell’Antartide.

