In Amazzonia è stato scoperto il serpente più lungo del mondo: è un’anaconda di quasi 8 metri | VIDEO

In Amazzonia è stato scoperto il serpente più lungo del mondo | VIDEO

Una nuova specie di serpente acquatico di quasi 8 metri di lunghezza, forse appartenente alla stessa famiglia delle anaconde verdi, è stata scoperta in Amazzonia. Il conduttore televisivo e scienziato olandese, Freek Vonk, ha pubblicato il video dell’animale sul proprio profilo Instagram.

“Oggi, insieme ad altri 14 scienziati provenienti da nove Paesi diversi, ho descritto una nuova specie di serpenti dell’Amazzonia. E non una qualunque. Un serpente gigante!”, ha scritto il divulgatore scientifico sui social. “Abbiamo scoperto che la specie di serpente più grande del mondo, l’anaconda verde, come tutti la conosciamo dai film e da tutte le storie questo genere di rettili giganti, è in realtà costituita da due specie diverse!”.

Le anaconda verdi che vivono nella parte settentrionale del loro areale in Sud America (compresi Venezuela, Suriname e Guyana francese), ha spiegato Vonk, sembrano appartenere a una specie completamente diversa! “Anche se a prima vista sembrano quasi identiche, la differenza genetica tra le due specie è del 5,5 per cento, una cifra enorme. Per mettere il tutto in prospettiva, gli esseri umani e gli scimpanzé differiscono geneticamente tra loro solo del 2 per cento circa”.

Gli scienziati hanno ribattezzato la nuova specie con il nome latino “Eunectes akayima” o “anaconda verde settentrionale”. La parola “akayima” deriva da diverse lingue indigene del Nord e del Sud America e significa “grande serpente”.

Nel filmato, il rettile immortalato arriva a quasi otto metri di lunghezza: basta considerare che lo scienziato olandese ritratto nel video è alto circa 1,96 metri.