Incendi in Amazzonia: le toccanti foto dei pompieri che piangono di gioia per l’arrivo della pioggia

Amazzonia, dopo gli incendi arriva la pioggia e i vigili del fuoco piangono di felicità

Un pompiere in ginocchio, con le braccia aperte verso il cielo e il volto bagnato dalla pioggia e dalle lacrime. Lacrime di gioia per l’arrivo di quel temporale che ha portato un po’ di tregua e speranza dopo gli incendi che negli scorsi mesi hanno bruciato l’Amazzonia. La foto è potente e toccante.

Volontari e vigili del fuoco sono stati travolti da un’ondata di felicità e hanno accolto l’arrivo della pioggia con danze, urla, sorrisi e salti di gioia. Come fosse un miracolo.

Le commoventi foto e i video dei pompieri che festeggiano l’arrivo della pioggia arrivano dalla provincia di Guarayos, in Bolivia, dove nei giorni scorsi è caduta per circa mezz’ora la pioggia torrenziale che ha portato un po’ di tregua dallo spegnimento dei roghi in Amazzonia.

Le foto dei festeggiamenti per l’arrivo della pioggia in Amazzonia hanno già conquistato i social. “Questa immagine mi ha commosso oggi – scrive il 2 ottobre su Facebook Irina, condividendo l’immagine del vigile del fuoco sotto la pioggia -. È quello di un pompiere che ringrazia la pioggia”.

La pioggia torrenziale che si è riversata sulla Bolivia nei giorni scorsi è durata solo 35 minuti. Diego Suarez, capo del gruppo di vigili del fuoco della Fondazione Quebracho, ha dichiarato: “Sia benedetto il Signore per averci benedetto, per averci concesso un po’ di riposo per riprendere forza, benedici tutti noi signore, Santa Cruz e Bolivia, tutti quelli che hanno combattuto così tanto e quelli che hanno lasciato al tuo fianco”.

Nel video diffuso dal quotidiano La Opinion si vedono i pompieri e gli abitanti della zona travolti dalla gioia.

Incendi in Amazzonia: 7 piccoli gesti quotidiani per aiutare la foresta in fiamme

Potrebbero interessarti Il mare italiano sta diventando un'enorme discarica di plastica (di G. CavallI) Le 20 aziende che potrebbero salvare il mondo: sono le più inquinanti Morti 1.300 uccelli nel Ravennate, Legambiente: “Una strage che poteva essere evitata”

L’Amazzonia brucia: ecco perché la pioggia non spegne gli incendi nella foresta pluviale

Anche l’Europa e l’Italia sono responsabili della deforestazione dell’Amazzonia: ecco perché