Altro che oro! I Lego rendono molto di più

I classici mattoncini non sono più solo un gioco per bambini. A certificarlo è uno studio di un gruppo di ricerca della HSE University, secondo cui i metodi alternativi di investimento, come il collezionismo, possono generare rendimenti elevati. Un esempio? I prezzi sul mercato dell’usato dei set di Lego ritirati dal commercio crescono dell’11 per cento annuo, più di asset come oro, azioni e obbligazioni.

