Gli albatros “divorziano” più spesso e la colpa è della crisi climatica

L’aumento delle temperature degli oceani, che provoca fenomeni meteorologici sempre più intensi, nasconde anche effetti inaspettati, persino sulla vita “sentimentale” degli uccelli. Oltre il 90 per cento delle specie di volatili sono monogame e fedeli al partner per tutta la vita, un caso su tutti: quello dell’albatro.

Il tasso di infedeltà nelle coppie di questi uccelli è in media pari al 4 per cento, in condizioni normali. Secondo un nuovo studio però, pubblicato sulla rivista Proceedings della Royal Society B, negli anni in cui le acque degli oceani risultano più calde del solito, il dato raddoppia. Tra il 2004 e il 2019, secondo i ricercatori, il tasso di fallimento riproduttivo in una colonia di albatros nelle Isole Falkland era salito fino al 7,7 per cento.

