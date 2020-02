Accordo tra Hellbiz e Live Nation Italia: la smart mobility è rock

Helbiz è Official Micro-Mobility Partner di Live Nation Italia. Grazie ad un importante accordo fra le due società, la smart mobility fa il suo ingresso negli stadi, nei palazzetti e in tutte le aree adibite ai più grandi spettacoli live 2020.

Nello specifico, grazie a questa partnership i monopattini e le bici elettriche di Helbiz diventano i mezzi ufficiali di tutto lo staff di Live Nation dedicato all’organizzazione di eventi dal vivo come i concerti di Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e Pearl Jam a Imola, oltre che in occasione dei famosi Firenze Rocks e I-Days di Milano.

Gruppo leader nell’organizzazione di spettacoli dal vivo e e-commerce, Live Nation lavora per ridurre l’impatto ambientale degli eventi e festival, prendendosi cura delle comunità in cui opera e facendo la propria parte per tenere a freno gli effetti più gravi del cambiamento climatico globale. Da qui la volontà di avvalersi di Helbiz come partner della mobilità che permetterà allo staff di Live Nation di spostarsi agevolmente in aree di grosse dimensioni come l’Autodromo di Imola, lo stadio di San Siro a Milano e l’Ippodromo di Firenze.

“Siamo lieti di poter supportare Live Nation Italia nello sviluppo e nell’organizzazione dei principali concerti sul territorio italiano”, spiega Luca Santambrogio, Amministratore Unico di Helbiz Italia. “Quello degli eventi live sul territorio rappresenta un particolare ecosistema che ha bisogno di strumenti adeguati ed efficaci per poter funzionare, anche a livello di mobilità. In questo senso siamo convinti che i nostri monopattini e le nostre bici elettriche siano allo stato attuale i mezzi migliori per facilitare gli spostamenti all’interno delle grandi manifestazioni”.

I monopattini e le bici elettriche della società americana sono ormai riconosciuti in tutto il mondo come mezzi di straordinaria efficacia per gli spostamenti a corto raggio, soprattutto in tutti quei contesti nei quali l’utilizzo di mezzi tradizionali si rivelerebbe scomodo, ma sono anche noti per l’importante aspetto ambientale che ne comporta l’uso.

“La musica è da sempre movimento, Helbiz e Live Nation insieme per ridurre l’impatto ambientale.” racconta Stefania Campanella, Marketing & Partnership Manager di Live Nation Italia. “Vogliamo muovere piccoli ma significativi passi per salvaguardare l’ambiente, durante i nostri eventi e non solo. Vogliamo e continueremo a fare leva sulla sostenibilità come metodo per continuare ad innovare e creare valore per la nostra attività, anche grazie a Green Nation, un progetto Live Nation nato per coordinare gli impegni globali con cui possiamo davvero fare la differenza nel mondo.”

