Rocco Schiavone 2, anticipazioni della puntata di stasera 11 settembre 2019

Questa sera, 11 settembre 2019, in prima serata alle 21.20 su Rai 2 torna Rocco Schiavone con una nuova replica della seconda stagione di questa apprezzata serie che vede come protagonista Marco Giallini.

La serie è basata sui romanzi di Antonio Manzini, che ha dato vita a questo vice questore decisamente fuori dagli schemi e da qualsiasi immagine “standard” di un poliziotto: insofferente alle regole, spesso burbero, sgarbato e molto poco attento ai convenevoli.

La seconda puntata in onda stasera si intitola Tutta la verità.

Rocco Schiavone | Seconda stagione: le anticipazioni della seconda puntata

In questo episodio Schiavone avrà a che fare con la morte dei coniugi Moresi, i cui cadaveri vengono ritrovati in casa loro in avanzato stato di decomposizione. Il vice questore, i cui sospetti immediatamente ricadono sul figlio tossicodipendente dei due, Andrea, scoprirà che l’assassino è l’altro figlio Giorgio, il quale aveva voluto vendere un orologio di valore del padre per rientrare dei debiti facendo ricadere la colpa sul fratello. Giorgio, una volta venuta fuori la verità, deciderà di togliersi la vita.

Enzo Baiocchi, nel frattempo, si nasconde dalla figlia ma Sebastiano gli sta addosso: vuole vendicare la morte di Adele. Schiavone nel frattempo racconterà a Brizio e Furio come sono andate le cose con i Baiocchi: con Sebastiano ha ucciso Luigi al termine di un conflitto a fuoco, per poi far sparire il suo corpo; motivo per cui il fratello Enzo voleva vendicarsi, ma ha sbagliato uccidendo Adele a casa del poliziotto.

Rocco Schiavone | Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere le puntate della serie tv? Rocco Schiavone va in onda questa sera, mercoledì 11 settembre 2019, su Rai 2 dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 502 per la versione HD. Se si è abbonati Sky, Rai 2 è disponibile digitando 102.

Chi vuole seguire in diretta streaming il film, può farlo tramite RaiPlay.

La piattaforma gratuita della Rai offre inoltre la possibilità di rivedere tutti i contenuti in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

