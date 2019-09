iPhone 11, Pro e Pro Max: caratteristiche, data di uscita, prezzo e modelli | Evento Apple 10 settembre 2019

Doveva essere il giorno di iPhone 11 e così è stato: oggi, martedì 10 settembre 2019, l’azienda della Mela morsicata ha presentato il suo nuovo smartphone di punta, con caratteristiche tecniche inedite nel tentativo di invertire il trend del calo delle vendite dell’ultimo anno.

Nel corso dell’evento Apple di oggi, in diretta dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino (in California), il CEO di Apple Tim Cook ha mostrato per la prima volta il nuovo iPhone 11, che sarà suddiviso in tre diversi modelli: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Tre modelli (due top di gamma, uno di dimensioni più grandi e l’altro più compatto) e un modello di fascia inferiore (diretto discendente di iPhone XR), con tre diverse fasce di prezzo e un’unica data di uscita. Le informazioni sulle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone, alla fine, non si discostano molto dai rumours della vigilia.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPhone 11.

iPhone 11, la data di uscita

Quando esce iPhone 11? Soddisfiamo subito la più grande curiosità degli appassionati: i tre nuovi modelli di iPhone (iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max) usciranno nei negozi venerdì 20 settembre.

L’Italia farà parte del primo lotto di paesi nei quali iPhone 11 uscirà, quindi anche in Italia si potranno comprare i nuovi smartphone Apple dal 20 settembre.

Sarà possibile effettuare il pre-ordine già il 13 settembre.

iPhone 11, il prezzo

Quanto costerà iPhone 11? Il nuovo smartphone della Mela morsicata avrà tre diverse fasce di prezzo, una per ogni modello.

iPhone 11 avrà un prezzo base di 699 dollari (632 euro).

iPhone Pro, invece, costerà 999 dollari (904 euro). iPhone Pro Max, infine, avrà un prezzo di 1099 dollari (995 euro).

iPhone 11, le caratteristiche tecniche

A livello estetico, non ci sono grosse differenze tra i nuovi iPhone 11 e i suoi predecessori. Soprattutto sulla parte anteriore, dove rimane un display LCD con un Face ID decisamente potenziato. Sul retro, invece, svetta la triplice fotocamera posteriore, posizionata a triangolo. Dei tre sensori, sui modelli Pro uno sarà di tipo grandangolare.

Le tre fotocamere potranno creare effetti particolari tramite la loro interazione. Quella frontale, invece, avrà una maggiore qualità, con la possibilità di girare video in slow-motion a 120 fotogrammi al secondo. Sul modello base (iPhone 11) la fotocamera sarà doppia e non tripla.

Il processore di tutti e tre i modelli di iPhone 11 sarà un Apple A13 Bionic, con intelligenza artificiale e la garanzia di minori consumi. La batteria dell’11 dovrebbe durare un’ora in più rispetto a quella di iPhone XR, quella dell’11 Pro quattro ore in più dell’XS e quella dell’11 Pro Max cinque ore in più dell’XS Max. Sarà possibile la ricarica wireless anche al contrario, cioè per alimentare le cuffiette AirPods (o un altro smartphone) semplicemente appoggiandole sul retro.

Lo schermo di iPhone 11 sarà composto di un vetro più resistente rispetto ai modelli precedenti, con un maggiore isolamento dall’acqua. Il display di iPhone 11 Pro Max sarà di 6,5 pollici, quello di iPhone 11 Pro di 5,8 pollici: entrambi saranno OLED. A parte la grandezza dello schermo e la durata della batteria, le caratteristiche dei due modelli top di gamma saranno identiche.

iPhone 11 base, invece, avrà una doppia (e non tripla) fotocamera e un display da 6,1 pollici con tecnologie true tone, tap to wake e haptic touch.

La fotocamera è doppia da 12 megapixel con un grandangolo da 120 gradi e f/2,4, zoom ottico, modalità ritratto e notturna. Vengono supportati i video 4k a 60fps, sono incluse le funzioni slow motion, time-lapse, stabilizzazione video e range dinamico esteso.

iPhone 11 sarà disponibile in sei colori, mentre i due iPhone 11 Pro e Pro Max in quattro colori.