Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 10 settembre 2019 su Rai 3

Bianca Berlinguer torna con Cartabianca, il programma che analizza attualità, politica ed economica su Rai 3 in prima serata e che può contare sulla partecipazione di numerosi ospiti.

L’appuntamento di martedì 10 settembre 2019, previsto per le ore 21:20 su Rai 3, torna nuovamente ad affrontare i temi più scottanti della nostra attualità.

Dopo la prima puntata, andata in onda martedì 3 settembre con largo anticipo a causa della crisi di governo, Cartabianca torna con la seconda puntata.

Vediamo quali sono le anticipazioni di questa sera.

Cartabianca: anticipazioni sulla puntata di stasera

Anche per questo secondo appuntamento della nuova stagione, Cartabianca darà spazio alla crisi politica che ha coinvolto l’Italia e al Governo Conte Bis che si è assicurato la fiducia del Parlamento con 343 voti a favore: oggi sarà la volta del Senato.

Come sarà la convivenza tra M5S e PD? E come sarà l’opposizione del centro destra, e di Salvini? A queste domande, Cartabianca proverà a dare una risposta.

Governo Conte bis, Sgarbi a TPI: “Salvini unico politico onesto, non poteva governare con dei deficienti”

Cartabianca: gli ospiti di stasera

Come di consueto, anche questa puntata di Cartabianca apre i battenti con lo scrittore Mauro Corona, il quale esprimerà la sua opinione su quello che sta accadendo in Italia e nel mondo. Corona, nella passata stagione del programma, aveva avuto uno scontro con la conduttrice, ma i dissapori sono stati messi da parte.

Ma quali saranno gli ospiti di questa sera? Nella precedente puntata abbiamo visto Massimiliano Romeo, Marco Minniti, Pierluigi Bersani, Manlio Di Stefano, Gianrico Carofiglio, Giordano Riello, Alessandro Giuli, Andrea Scanzi, Ivano Marescotti, Mario Giordano e Oliviero Toscani.

Quelli di questa sera, 10 settembre 2019, restano avvolti nel mistero.

Cartabianca: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 10 settembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.