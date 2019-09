Serena Enardu, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzata di Pago

Serena e Pago, entrambi sardi, partecipano alla nuova edizione di Temptation Island Vip 2019. La Enardu ha conosciuto la fama grazie a Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che l’ha vista sedere sul trono rosso.

Ma cosa sappiamo sul suo conto? E della sua storia d’amore con il cantante Pago? E perché hanno voluto partecipare a Temptation Island Vip?

Vediamo insieme chi è Serena Enardu.

Serena Enardu a Temptation Island Vip: chi è

Classe 1976, Serena Enardu è nata il 19 luglio a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Il cognome Enardu potrebbe essere associato anche a un altro nome con un volto molto simile: Serena infatti ha una sorella gemella di nome Elga (che ha partecipato a Uomini e Donne), la quale ha condiviso un dolce messaggio su Instagram in vista dell’imminente partenza della sorella per il programma di Mediaset.

“Oggi ho fatto i conti con una nuova emozione, la gioia che fa a pugni con il dolore, mi ha devastato! Solo ora a poche ore di distanza riesco a scrivere e ragionare. Sister sono felice per te , perché tutto ciò che è una nuova esperienza un’ avventura un banco di prova per te è vita, ma mi mancherai, Dio quanto mi manchi già! Ti auguro di essere felice e spensierata si te stessa e tutto andrà bene!”, così scrive Elga su Instagram.

Oltre alla sorella gemella, Serena ha un fratello più grande di sei anni di nome Gianfranco.

Serena Enardu, concorrente di Temptation Island Vip: la vita privata e la carriera

Diplomata in ragioneria, Serena si è lanciata immediatamente nel mondo del lavoro, dapprima come dipendente e poi come titolare di un negozio di telefonia. Contemporaneamente si è avvicinata al mondo dello spettacolo, prendendo parte ad alcuni spot pubblicitari con la sorella gemella per poi presentare anche alcuni programmi televisivi locali.

Nel 2011, Serena e la gemella Elga hanno affiancato Cristian Cocco come inviate di Striscia La Notizia e hanno preso parte, in qualità di comparse, al film Zoolander 2.

Prima di innamorarsi di Pago, Serena ha partecipato al dating show di Uomini e Donne. Dopo essersi seduta sul trono rosso di Maria De Filippi nel 2007, Serena ha intrattenuto per qualche anno una relazione con Giovanni Conversano. Una relazione partita con il piede sbagliato perché l’esperienza da tronista si era conclusa senza lieto fine: Serena infatti, seduta sul trono, aveva deciso di abbandonare il programma senza portare a casa il principe azzurro. Tutti avrebbero scommesso su Giovanni e invece, la stagione seguente, è stato proprio lui a sedere sul trono e Serena si è presentata per corteggiarlo.

A ruoli invertiti, i due hanno poi lasciato finalmente Uomini e Donne insieme, coltivando una relazione per tre anni con il sostegno dei fan. La loro storia è naufragata in seguito ai costanti tradimenti di Giovanni, come ha confessato la stessa Serena in diverse interviste. In più, la giovane imprenditrice sarda avrebbe rinnegato l’amore di Giovanni, definendolo puro interesse economico per scoop pubblicitari.

Ma, prima ancora di partecipare a Uomini e Donne, Serena ha avuto una storia d’amore dalla quale è nato il figlio Tommaso.

Serena Enardu con Pago a Temptation Island Vip

La storia con Pago è partita nel 2013. Dopo la disavventura con Giovanni, Serena ha ritrovato l’amore con il cantante sardo. I due, oggi, vivono a Cagliari con Tommaso, il figlio di lei. Entrambi sembrano essere d’accordo sugli obiettivi di vita, che non riguardano né matrimonio né altri figli.

Perché hanno partecipato a Temptation Island Vip? Serena ha ammesso che all’inizio la loro era una relazione magica, mentre adesso la trova appiattita e vorrebbe indietro la scintilla di una volta.

Ancor prima che parta questo secondo appuntamento televisivo per il format di Canale 5, si vocifera che la coppia sia già scoppiata: secondo alcune voci di corridoio, Serena e Pago avrebbero abbandonato il programma alla prima puntata chiedendo un immediato falò di confronto.

Serena di Temptation Island, l’account Instagram

Da brava imprenditrice qual è, Serena è presente anche sui social. Il suo account Instagram, ad esempio, brulica di follower: ancor prima della partenza del programma di Canale 5, Serena può contare su 245 mila fan.

