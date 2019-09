Techetechetè Superstar: stasera 7 settembre 2019 lo speciale Amici ascoltatori, Allegria dedicato a Mike Bongiorno

Torna anche in questo sabato 7 settembre 2019 Techetechetè Superstar, la trasmissione di Rai 1 in prima serata dedicata ogni settimana a omaggiare alcuni tra i volti e i personaggi più noti dello spettacolo. Protagonista della puntata di stasera è Mike Bongiorno, per un omaggio a dieci anni dalla sua scomparsa.

Una prima serata che in maniera del tutto speciale legherà Rai 1 e Canale 5: anche la rete ammiraglia di Mediaset, infatti, ricorderà lo storico conduttore dedicandogli l’interno palinsesto di oggi sabato 7 settembre con la trasmissione Mike Day.

Ecco dunque tutte le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 7 settembre 2019, di Techetechetè Superstar.

Techetechetè Superstar: le anticipazioni della puntata di stasera dedicata a Mike Bongiorno su Rai 1

Tutta la serata di oggi 7 settembre su Rai 1 è dedicata a uno dei padri della tv italiana, Mike Bongiorno. Quello che possiamo considerare come uno dei padri fondatori della tv, infatti, verrà ricordato attraverso gli spezzoni di alcune delle sue trasmissioni più celebri.

Rai e Mediaset ricordano Mike Bongiorno

Il re dei quiz se ne andava, stroncato da un infarto a Montecarlo, dove era in vacanza con la moglie Daniela Zuccoli, esattamente 10 anni fa, l’8 settembre 2019. Con la sua immancabile Allegria è entrato nelle case di tutti gli italiani, favorendo anche lo sviluppo e l’apprendimento della nostra lingua.

Mike Bongiorno infatti è stato protagonista della prima trasmissione della tv italiana, Arrivi e partenze, nel 1954. Tra i suoi programmi in Rai che hanno segnato la cultura e la società del nostro Paese ricordiamo il leggendario quiz Lascia o raddoppia, e a seguire Rischiatutto.

La seconda fase della sua carriera si apre con il passaggio alle nascenti tv commerciali di Silvio Berlusconi, l’attuale Mediaset. Iconiche le trasmissioni anche di questo periodo, su tutte La ruota della fortuna. Non ha mai visto la luce, invece, il suo ultimo esperimento: l’approdo a Sky, dove avrebbe dovuto condurre il Riskytutto.

La morte lo colpì prima, all’età di 85 anni. La Rai ricorda Mike Bongiorno questa sera, 7 settembre 2019, non solo con la puntata in prima serata di Techetechetè Superstar. Alle 20.35 va infatti in onda l’intervista di Vincenzo Mollica a Fiorello, mentre in seconda serata spazio allo speciale di Porta a porta, che ospiterà la moglie di Mike, Daniela Bongiorno.

Su Canale 5 oggi il Mike Day

Techetechetè Superstar, dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si conferma un grande successo dell’estate. Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al tasto 501. Per gli abbonati Sky, invece, la rete ammiraglia del servizio pubblico è visibile al canale 101 del decoder. Per chi non fosse a casa, nessun problema: Techetechetè superstar è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, disponibile gratuitamente per pc, smartphone e tablet.

Con Rai Play è possibile recuperare tutti i contenuti in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.