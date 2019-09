Wikipedia down oggi 6 settembre 2019: attacco DDoS

Wikipedia down oggi, venerdì 6 settembre 2019: l’enciclopedia del web sembra non funzionare al meglio, il sito è risultato irraggiungibile, con numerose segnalazioni degli utenti. Le difficoltà sono state registrate anche dal sito Downdetector, le pagine web che raccolgono le indicazioni dei disservizi di alcuni dei siti più visitati, come i social network e i portali delle compagnie telefoniche.

Molte persone hanno segnalato che Wikipedia, che quasi mai dà problemi ai suoi lettori, non era raggiungibile. Il grafico delle segnalazioni su Downdetector ha fatto registrare un vero e proprio picco in serata e sulla mappa delle interruzioni sono state evidenziate in rosso sia l’Italia che altri Paesi Europei, come pure località degli Stati Uniti.

Il problema dell’enciclopedia della rete ha riguardato dunque l’intero network e non solo le pagine italiane. Sui social e in particolare su Twitter subito è stato lanciato anche uno specifico hashtag, #wikipediadown. Il problema di Wikipedia riguarda sia la navigazione da desktop che da dispositivi mobili, da tablet o smartphone.

Ecco un’immagine del grafico che indica il picco di centinaia di segnalazioni del down di Wikipedia nella serata del 6 settembre:

La risoluzione del down di Wikipedia è iniziato dopo alcune ore. Wikipedia Italia via Twitter, ha prima avvertito dei problemi per molti utenti in Europa a partire dalle ore 20,00 circa. Poi, intorno alle 22,00, ha fatto sapere del miglioramento della situazione: “È confermato dai sistemisti Wikimedia Foundation che si trattava di un attacco DDos”. Gli attacchi DDoS sono quelli che hanno come obiettivo rendere un server irraggiungibile attraverso un sovraccarico della banda o un utilizzo delle risorse della macchina per impedirle di rispondere al traffico legittimo.