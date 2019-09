Spagna Italia diretta live | Mondiali Basket 2019 | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

SPAGNA ITALIA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Spagna e Italia, gara valida per la prima (ma già decisiva) giornata della seconda fase del Mondiale di Basket 2019 maschile, in programma oggi, 6 settembre 2019, alle ore 14,30.

PRE-PARTITA

Ci siamo: oggi, venerdì 6 settembre 2019, alle ore 14,30 l’Italia sfida la Spagna a Wuhan, gara valida per la prima giornata della seconda fase del Mondiale di Basket 2019 in corso in Cina. Partita fondamentale per entrambe le squadre che devono vincere oggi e la successiva sfida contro Porto Rico se vogliono proseguire l’avventura mondiale. TPI seguirà LIVE la sfida, seguitela con noi!

Spagna Italia diretta live: le parole dei protagonisti

In vista della sfida contro la Spagna di oggi pomeriggio diversi azzurri hanno parlato ai giornalisti presenti al seguito della Nazionale.

A partire dal coach Romeo Sacchetti: “Il match contro la Serbia – ha dichiarato l’allenatore davanti ai giornalisti – ci ha dato buone indicazioni sotto alcuni punti di vista e vogliamo ripartire proprio dalle cose positive che abbiamo messo in campo l’altra sera. Anche la Spagna è un avversario impegnativo ma siamo alla seconda fase di un Mondiale ed è normale trovarsi di fronte i migliori”.

“Dovremo rimanere concentrati fin dall’inizio – ha continuato il coach – e fare la nostra partita. Rispetto alla gara contro i serbi dovremo però trovare energie da tutti i nostri giocatori e non solo da alcuni. I ragazzi sono concentrati e pronti a dare il massimo”.

Della partita con la Spagna ha parlato anche Marco Belinelli: “Dobbiamo ripartire da zero – ha detto il giocatore – e dovremo essere bravi noi a ritrovare le energie dopo la gara con la Serbia e avere voglia di dimostrare”.

“Gli spagnoli – ha aggiunto Amedeo Della Valle – hanno molto talento in diverse parti del campo. Dobbiamo ripartire dai trenta minuti contro la Serbia e sforzarci di rimanere in gara anche nei restanti dieci. Sappiamo che sarà difficile ma sappiamo anche di potercela fare”.

Spagna Italia: ultime news

Problemi per Sergio Scariolo alla vigilia dell’incontro con l’Italia per la seconda fase della FIBA World Cup 2019. Rudy Fernandez potrebbe non essere infatti della partita causa infortunio. Ecco il comunicato della Nazionale spagnola: “Rudy Fernandez ha subito una leggera distorsione alla caviglia sinistra che sarà sotto osservazione nelle prossime ore. La Federazione Spagnola spera di avere a disposizione il capitano per la partita contro l’Italia“.

Spagna Italia diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere la partita tra Spagna e Italia in tv e live streaming? Se siete clienti Sky, sintonizzatevi sul canale 204 (Sky Sport Arena HD) per godervi il match con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Non ci sarà, invece, nessuna diretta (e neanche differita) in chiaro sull’altro canale controllato da Sky, cioè Tv8.

In alternativa, i canali Sky sono visibili anche sulla piattaforma Now Tv. Ma anche in questo caso, ovviamente, è necessario prima sottoscrivere un abbonamento.

