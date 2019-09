Miss Italia 2019, gli ospiti della finale di stasera 6 settembre condotta da Alessandro Greco su Rai 1

Una serata ricca di ospiti, buona musica e tanto divertimento. Questa sera, 6 settembre 2019, va in onda su Rai 1 dalle 21.25 la finale di Miss Italia 2019, la storica kermesse che quest’anno festeggia gli 80 anni dalla nascita.

Tutto quello che c’è da sapere su Miss Italia 2019

Per l’occasione il programma torna in diretta su Rai 1, dopo essere andato per alcuni anni su La7. Chi succederà a Carlotta Maggiorana? A deciderlo sarà direttamente il pubblico da casa attraverso il televoto. Una grande novità, in occasione di questi primi 80 anni della kermesse.

La giuria di Miss Italia 2019

Inoltre ci sarà una giuria, presieduta dalla grande Gina Lollobrigida, che avrà il compito di ripescare una miss, la quale si contenderà la vittoria finale con le ultime due concorrenti rimaste in gara. In giuria troviamo Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti.

Le novità riguardano anche alcuni premi e fasce, con le new entry come Miss delle Miss, una sorta di premio della critica, che verrà assegnato da una giuria di dieci ex miss, tra cui Roberta Capua, Federica Moro, Martina Colombari, Eleonora Pedron, Manila Nazzaro, Edelfa Chiara Masciotta. E ancora Miss Social.

L’elenco completo delle finaliste

Non mancheranno ovviamente tre titoli storici del concorso come Miss Sorriso, Miss Cinema, Miss Eleganza.

Alessandro Greco conduce Miss Italia 2019

Come detto, nel corso della finale di Miss Italia 2019 condotta da Alessandro Greco ci saranno numerosi ospiti, per regalare diversi momenti di spettacolo e grande musica.

Miss Italia 2019, gli ospiti della finale

Grandi artisti e ospiti tra i più amati dal pubblico per Miss Italia 80, il concorso di bellezza in onda su Rai 1 stasera 6 settembre 2019. Tra questi Fausto Leali, Peppino Di Capri e il duo Benji e Fede, protagonisti di quest’estate con il loro tormentone Dove e quando.

Il reportage di TPI: I criteri “razzisti” di Miss Italia per le seconde generazioni

Ma non solo. Ci sarà anche un volto noto di Rai 1 come Milly Carlucci, la padrona di casa di Ballando con le stelle, che risponderà alle domande delle 80 miss. E ancora torna la patron Parizia Mirigliani. Infine ci saranno alcune donne impegnate in diversi settori che racconteranno sul palco le loro storie.

