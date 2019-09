Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria: il ricordo di Mike Bongiorno

Tra qualche giorno, esattamente l’8 settembre, sarà il decimo anniversario della morte di Mike Bongiorno, forse il presentatore più famoso della storia della tv: Mediaset ha deciso di onorare il grande Mike con una programmazione ad hoc a partire da oggi, giovedì 5 settembre 2019, quando su Canale 5 va in onda lo Speciale Allegria del Maurizio Costanzo Show.

Torna così in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, a partire dalle 21,20, il celeberrimo salottino presieduto da Maurizio Costanzo. Il nome dello speciale di oggi, “Allegria”, riprende una delle espressioni – ormai indimenticabili – più tipiche del modo di fare televisione di Mike Bongiorno.

Il programma di Costanzo è il contenitore ideale per la presenza di un nutrito gruppo di ospiti: esponenti del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione che hanno avuto un rapporto speciale con Mike Bongiorno, che nella sua vita è stato conduttore ma anche autore, partigiano ma anche scrittore, intrattenitore e scalatore.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera, con la lista degli ospiti e le informazioni su dove vedere lo Speciale Allegria del Maurizio Costanzo Show anche in streaming.

Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria, le anticipazioni della serata

La puntata di stasera del Maurizio Costanzo Show, tuttavia, non avrà solo un conduttore: accanto al padrone di casa, infatti, ci sarà anche Gerry Scotti, considerato dallo stesso Mike il suo unico successore sul trono dei “re dei quiz”.

Gerry Scotti avrà il compito di leggere alcuni aneddoti della vita del celebre conduttore, che lo stesso Mike scrisse poco prima di morire. Saranno tanti, nel corso della trasmissione, i ricordi e i flashback della lunghissima carriera di Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio del 1924 ma che proprio in Italia, dove si è trasferito da piccolo (grazie anche alla mamma, di Torino) ha costruito tutta la sua fortuna.

Ci sarà anche una fase molto divertente della trasmissione, con i comici Pio e Amedeo che coinvolgeranno tutti gli ospiti in un quiz decisamente fuori dal comune.

Lo Speciale Allegria è stato prodotto fa Fascino P.g.t. per Mediaset ed è stato scritto da Luca Zanforlin. A cura di Doriana Patanè, la regia è di Valentino Tocco.

Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria, gli ospiti della serata

Ovviamente, il succo dello Speciale Allegria del Maurizio Costanzo Show saranno gli ospiti. Tantissimi e variegati.

Oltre al già citato ruolo di Gerry Scotti, nell’inedito ruolo di co-conduttore del Maurizio Costanzo Show, sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordare Mike. Eccoli:

Pippo Baudo , considerato un po’ il rivale storico di Mike Bongiorno, soprattutto sul palco del Festival di Sanremo

, considerato un po’ il rivale storico di Mike Bongiorno, soprattutto sul palco del Festival di Sanremo Sabina Ciuffini, Antonella Elia, Paola Barale, in qualità di ex vallette del conduttore

in qualità di ex vallette del conduttore Massimo Lopez, probabilmente il più bravo imitatore del grande Mike

probabilmente il più bravo imitatore del grande Mike Giuliana Longari , la celebre “signora Longari” del programma Rischiatutto

, la celebre “signora Longari” del programma Rischiatutto Gigliola Cinquetti , vincitrice del Festival di Sanremo 1964, una delle 11 edizioni condotte da Mike Bongiorno

, vincitrice del Festival di Sanremo 1964, una delle 11 edizioni condotte da Mike Bongiorno Valeria Marini e Piero Chiambretti , che affiancarono Mike sul palco di Sanremo 1997

e , che affiancarono Mike sul palco di Sanremo 1997 Simona Ventura , il cui debutto in tv è stato come concorrente a Telemike nel 1987

, il cui debutto in tv è stato come concorrente a Telemike nel 1987 Vittorio Sgarbi , protagonista di un litigio con Mike che ha fatto la storia

, protagonista di un litigio con Mike che ha fatto la storia Walter Veltroni , figlio dell’ex dirigente Vittorio Veltroni, colui che riuscì a portare Mike Bongiorno in Italia negli anni Cinquanta

, figlio dell’ex dirigente Vittorio Veltroni, colui che riuscì a portare Mike Bongiorno in Italia negli anni Cinquanta Pio e Amedeo , ospiti comici dello Speciale Allegria

, ospiti comici dello Speciale Allegria Nicolò Bongiorno, il secondo dei tre figli del conduttore e Daniela Zuccoli, che racconta aspetti della vita privata del padre

Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria, dove vedere in tv e in streaming il programma

Dove vedere in tv lo Speciale Allegria del Maurizio Costanzo Show? Il celebre programma va in onda (come sempre) su Canale 5. L’appuntamento è per stasera, giovedì 5 settembre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda della trasmissione ma non volete perdervela per nulla al mondo? Non c’è problema: Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento anche dopo la messa in onda in tv.

