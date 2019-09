Don Matteo 11, le anticipazioni degli episodi in onda stasera 5 settembre 2019 su Rai 1

Ultimo appuntamento con Don Matteo 11. La serie tv di grande successo che è andata in onda nel corso di tutta l’estate su Rai 1 con le repliche dell’undicesima stagione, giunge al capolinea. Oggi, giovedì 5 settembre 2019, va infatti in onda l’ultima puntata con le avventure del prete più famoso della tv interpretato da Terence Hill.

Per tutti gli appassionati della serie, però, niente paura. In questo autunno infatti andranno in onda gli episodi della nuova stagione. Stasera, 5 settembre 2019, va in onda dunque l’ultimo episodio, il numero 25, dell’undicesima stagione.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Vediamo insieme le anticipazioni e la trama dell’ultimo episodio in onda oggi 5 settembre 2019, dal titolo Il bambino di Natale.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 25

In questa puntata Cosimo si accascia mentre giocava a calcio: a soccorrerlo Don Matteo e il maresciallo Cecchini. Il bambino secondo i medici ha una brutta leucemia, e gli resta poco da vivere. L’unica speranza per salvarlo è trovare un donatore di midollo compatibile.

Tra questi il padre, Remo Farina, che però è latitante da tempo. L’uomo nel frattempo torna a colpire e ruba una statua in un museo, dove una donna, la figlia del custode, rimane ferita cadendo dalle scale. In realtà presto si scoprirà che quella rubata era una copia.

Nel frattempo Cecchini organizza in città una festa natalizia nel mese di agosto, poiché aveva detto al piccolo Cosimo, appena svegliatosi, che il 25 dicembre sarebbe stato la settimana dopo. In molti in città, dopo l’appello del maresciallo, decidono di accettare commossi e organizzano il tutto.

Intanto Remo viene arrestato ma evade subito. Nel finale dell’episodio si vede la motoslitta di Cosimo e del maresciallo che raggiunge la chiesa attraverso vie addobbate e piene di gente vestita in modo pesante, nonostante sia piena estate.

Dove vedere in tv e in streaming Don Matteo

Il maresciallo, per felice il piccolo, ha anche invitato la banda e organizzato un presepe vivente! Inoltre il padre di Cosimo, finalmente pentito, si presenta in piazza per partecipare alla Santa Messa con il figlio. Spazio anche ai sentimenti in quest’ultimo episodio di Don Matteo 11: Giovanni, ormai convinto, chiede ad Anna di sposarlo.

L’appuntamento è per questa sera giovedì 5 settembre 2019 su Rai 1 a partire dalle 21.25.