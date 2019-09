Italia Serbia diretta live | Mondiali Basket 2019 | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ITALIA SERBIA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Italia e Serbia, gara valida per la terza giornata della prima fase a gironi del Mondiale di Basket 2019 maschile, in programma oggi, 4 settembre 2019, alle ore 13,30.

Ci siamo: oggi, 4 settembre 2019, alle ore 13,30 l’Italia sfida la Serbia al Foshan International Sports and Cultural Center di Foshan (Cina), partita di cartello per la terza e ultima giornata del girone D dei Mondiali di basket 2019. Italia Serbia metterà in palio il primo posto nel girone tra due squadre già qualificate per la seconda fase: la contesa avrà comunque la sua importanza, perché da regolamento ci si porterà dietro anche i risultati dei primi due gironi e partire da 3-0 naturalmente sarebbe molto meglio che essere 2-1 in ottica qualificazione ai quarti di finale. TPI seguirà LIVE la sfida, seguitela con noi!

Italia Serbia diretta live: le parole dei protagonisti

In vista della sfida contro la Serbia di oggi pomeriggio diversi azzurri hanno parlato ai giornalisti presenti al seguito della Nazionale. Di seguito le loro parole:

Marco Bellinelli: “La sfida contro la Serbia? Una montagna da scalare”

Il CT Meo Sacchetti: “La squadra più forte in circolazione”

Daniel Hackett: “Sappiamo che non sarà facile perché hanno una serie incredibile di fuoriclasse. Anche noi, però, abbiamo dei giocatori in grado di fare la differenza. Al momento credo che siano la squadra più forte al mondo ma noi partiamo sereni per rispettare il nostro piano partita. Senza timore proveremo a dargli fastidio”.

Jeff Brooks: “Dovremo lottare per quaranta minuti con grande intensità. Loro sono una squadra completa e quello che mi impressiona, oltre l’aspetto tecnico, è la grande mentalità che mettono in campo ogni volta che giocano. Sarà dura ma vogliamo fare del nostro meglio”.

Italia Serbia diretta live: precedenti recenti e quote

La Serbia è una delle nazionali più forti del mondo, credibili candidati per il successo finale sfidando anche gli Stati Uniti. Nelle scorse settimane l’Italia ha già giocato ben due amichevoli contro gli slavi, con altrettante sconfitte: una di 32 punti (96-64 ad Atene); l’altra per appena sei lunghezze (71-65) appena arrivati in Cina. La missione dunque non è del tutto impossibile, anche se naturalmente servirà una grande impresa.

La missione quasi impossibile che attende gli azzurri è testimoniata anche dalle quote del testa a testa, che vedono i serbi nettamente avvantaggiati a 1.07 contro il 6.50 attribuito al quintetto italiano.

Italia Serbia diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere la partita tra Italia e Serbia in tv e live streaming? Se siete clienti Sky, sintonizzatevi sul canale 204 (Sky Sport Arena HD) per godervi il match con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Non ci sarà, invece, nessuna diretta (e neanche differita) in chiaro sull’altro canale controllato da Sky, cioè Tv8.

In alternativa, i canali Sky sono visibili anche sulla piattaforma Now Tv. Ma anche in questo caso, ovviamente, è necessario prima sottoscrivere un abbonamento.

Italia Serbia diretta live: gli Highlights delle sfide contro Filippine e Angola

Di seguito i video Highlights delle sfide vinte dall’Italia contro le Filippine e Angola:

ITALIA-FILIPPINE

ITALIA-ANGOLA