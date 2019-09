Cartabianca: anticipazioni e ospiti della nuova stagione in onda stasera su Rai 3

Con la crisi di governo nell’occhio del ciclone, anche Cartabianca, programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer, torna con un certo anticipo. “È davvero difficile capire come andrà a finire”, commenta la stessa Bianca nello spot del suo programma. Appuntamento a partire dalle ore 21,20.

Cartabianca: anticipazioni sulla puntata di stasera

Torna questa sera, martedì 3 settembre, il classico appuntamento con Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata di oggi la scelta di Matteo Salvini di sciogliere l’alleanza con il M5S per andare a elezioni anticipate.

Il dibattito tratterà dell’ipotetica formazione del governo giallorosso e dell’esito dell’atteso sondaggio che si sta svolgendo sulla piattaforma Rousseau, del ruolo di Giuseppe Conte, della posizione del PD sul nuovo governo e dell’assegnazione delle poltrone in Parlamento. Oltre ai totoministri, questa sera si parlerà anche della manovra economica del PD, la cui approvazione mira a eliminare l’aumento dell’Iva.

Cartabianca: gli ospiti di stasera

Gli ospiti restano un segreto, ma è indubbio che rappresenteranno tutti i colori politici per garantire la par condicio del palinsesto Rai. Tra le novità della stagione, salta all’occhio l’estromissione dello scrittore Mauro Corona.

Co-protagonista del programma assieme alla Berlinguer, a seguito di uno scontro molto acceso tra lo scrittore e la conduttrice del programma in una delle ultime puntate della scorsa edizione, Bianca Berlinguer annunciò che Mauro Corona non avrebbe più partecipato alla trasmissione. Una decisione che sembra essere stata rispettata.

Cartabianca: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 3 settembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.