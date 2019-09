Io che amo solo te: trama, cast, trailer e streaming del film di Rai 1 con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti

Grandi volti noti della commedia italiana e una bella storia sono gli ingredienti principali di Io che amo solo te, film in onda stasera – lunedì 2 settembre 2019 – in prima serata su Rai 1.

La pellicola, diretta da Marco Ponti, è uscita nelle sale cinematografiche nel 2015. Il film è tratto liberamente dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini, che ha anche partecipato alla stesura della sceneggiatura.

Nel cast spicca la presenza di Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Alessandra Amoroso, invece, ha cantato la colonna sonora di Io che amo solo te, l’omonima canzone del 1962 di Sergio Endrigo.

Nel 2016, sempre Marco Ponti ha diretto un sequel di Io che amo solo te, intitolato “La cena di Natale”: anche in questo caso, nel cast ci sono Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Maria Pia Calzone e Michele Placido.

Ma di cosa parla il film? Vediamo insieme la trama di Io che amo solo te, il cast e le informazioni su dove vedere la pellicola in tv e in streaming.

Io che amo solo te, la trama del film

Il film è ambientato in Puglia, a Polignano a Mare. I protagonisti della storia sono Chiara e Damiano, due ragazzi che stanno per convolare a nozze. I due, però, non sanno che anni prima anche i loro rispettivi genitori stavano per sposarsi. Ninella, la madre di Chiara, è infatti da sempre innamorata di don Mimì, il padre di Damiano.

Anche lui la ricambiava, ma il loro amore è stato poi ostacolato dal fratello della donna, un contrabbandiere poi arrestato. Mentre Ninella, considerata la più bella sarta del paese, è rimasta vedova, don Mimì è sposato con una donna molto particolare, Matilde, che si comporta proprio come una First Lady.

L’organizzazione del matrimonio, che in un paesino piccolo come il loro diventa un vero e proprio evento, richiede una lunga e difficile gestazione. Anche perché la passione tra Ninella e don Mimì tornerà a farsi sentire. In due giorni, tra segreti svelati, amori mai dimenticati, parenti nordici e galeotti, Chiara e Damiano imparano cos’è davvero l’amore.

Io che amo solo te, il cast completo

Come già anticipato, il cast di Io che amo solo te è arricchito dalla presenza di Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, due attori che sono praticamente cresciuti insieme: dalla fiction “Compagni di scuola” a “Manuale d’amore 3”, passando per la pellicola basata sul best-seller di Federico Moccia “Ho voglia di te”, sono tanti i film in cui i due hanno recitato insieme.

Accanto a loro anche un mostro sacro del cinema italiano come Michele Placido. Vediamo insieme il cast completo di Io che amo solo te: accanto al nome di ogni attore, trovate anche il nome del personaggio interpretato nel film.

Riccardo Scamarcio – Damiano Scagliusi

Laura Chiatti – Chiara

Michele Placido – Domenico Scagliusi detto Don Mimì

Maria Pia Calzone – Ninella Torres

Antonella Attili – Matilde

Michele Venitucci – Vito

Luciana Littizzetto – Dora

Grazia Daddariov Signora Campanella

Angela Semerano – Nancy

Eva Riccobono – Daniela

Crescenza Guarnieri – gemelle Labbate

Uccio De Santis – padre Gianni

Eugenio Franceschini – Orlando Scagliusi

Dario Bandiera – Pascal Frese

Beppe Convertini – Antonino detto l’Innominato

Enzo Salvi – Giancarlo Showman

Ivana Lotito – Mariangela

Antonio Gerardi – Franco Torres

Dino Abbrescia – Modesto

Alessandra Amoroso – se stessa

Io che amo solo te, il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 1:

Io che amo solo te, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Io che amo solo te? La commedia viene trasmessa questa sera, lunedì 2 settembre 2019, in prima serata su Rai 1. L’appuntamento, per tutti gli spettatori interessati, è alle 21,25 sulla prima rete nazionale.

Per vederlo vi basterà sintonizzarvi sul primo canale del digitale terrestre. Il film è disponibile anche in HD sul 501 o su Sky al canale 101.

Se invece volete vederlo in streaming, potete utilizzare il servizio – completamente gratuito – della piattaforma Rai Play. È necessario registrarsi, con una mail o con un account social, per poter vedere in diretta streaming (quindi in contemporanea con la messa in onda in tv) il film.

Per alcuni contenuti, inoltre, Rai Play mette anche a disposizione il servizio on demand. Dal giorno dopo della messa in onda, quindi, potrebbe essere possibile rivedere il film Io che amo solo te in qualsiasi momento, se questo verrà inserito nell’elenco dei contenuti disponibili on demand.

