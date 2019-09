DAZN su Sky: come attivare il canale 209 DAZN1 a partire dal 4 settembre

Alla fine il tanto atteso accordo c’è stato: a partire dal 20 settembre 2019, gli abbonati Sky via satellite potranno accedere ai contenuti del canale DAZN1, al tasto 209 del proprio decoder, per seguire direttamente in tv il meglio dell’offerta sportiva di DAZN.

L’offerta sarà attivabile per i clienti Sky a partire da mercoledì 4 settembre, direttamente dal sito della piattaforma satellitare o dalla app Fai da te. Per i clienti storici, inoltre, sono previsti sconti e agevolazioni per accedere al canale 209 DAZN1 (pronuncia ‘one’). Ecco allora tutti i dettagli sull’offerta, i contenuti e come attivare l’offerta Sky-Dazn.

DAZN su Sky: i dettagli dell’accordo

Una grande novità per tutti gli abbonati Sky via satellite. Dal 20 settembre infatti sarà attivo al tasto 209 il canale DAZN1, con il meglio dell’offerta sportiva trasmessa in streaming dalla piattaforma del gruppo Perform.

In particolare sul 209 sarà possibile seguire le tre partite a turno di Serie A trasmesse da Dazn in esclusiva, due partite di Serie B e altri eventi sportive di calcio internazionale e non solo. Dazn infatti trasmette anche Liga, Ligue 1, l’Eredivisie olandese ma anche i match di FA Cup e League Cup, la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana, la Major League Succer e i campionati giapponesi e cinesi.

Il canale sarà disponibile fino a giugno 2021, cioè fino alla fine dell’attuale bando per i diritti di Serie A. Il canale DAZN1 sarà disponibile per i clienti con Sky Q, MySkyHd e SkyHd che sottoscrivono online l’offerta Sky-DAZN e attivano l’account DAZN.

“Dazn continua ad investire per far crescere la piattaforma e ampliare l’offerta di contenuti in streaming”, ha affermato Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe di Dazn. “Allo stesso tempo – ha aggiunto -, questo accordo con Sky consentirà ad un numero sempre maggiore di tifosi, compresi coloro che abitano in aree italiane non ancora perfettamente servite da un’infrastruttura tecnologica adeguata, di avere accesso, attraverso il canale, ad una selezione dei principali eventi sportivi di Dazn”.

Il canale sarà disponibile dal 20 settembre, e il giorno successivo, il 21, sarà trasmesso in esclusiva il derby di Milano Milan-Inter. Tutti i contentuti Dazn, in diretta e on demand, continueranno ad essere disponibili sulla piattaforma streaming, disponibile anche sulla app presente nel decoder Sky Q, e su molti dispositivi compatibili come pc, tablet, spart tv, smartphone, console di giochi, Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Offerta Sky DAZN: come attivare il canale 209 DAZN1

Il canale DAZN1 sarà disponibile per i clienti con Sky Q, MySkyHd e SkyHd che sottoscrivono online l’offerta Sky-DAZN e attivano l’account DAZN. Sono previste offerte vantaggiose per gli abbonati Sky più fedeli.

In particolare, per gli abbonati Sky Calcio e Sky Sport con Extra da più di tre anni, ovvero quasi un milione e mezzo di clienti, non ci saranno costi aggiuntivi. L’offerta Sky-DAZN sarà totalmente a carico di Sky.

Il canale DAZN1 sarà visibile a partire dal 20 Settembre sul canale 209 di Sky, anche su 212 in caso di partite in contemporanea. Il canale sarà disponibile fino a giugno 2021.

Come fare per attivare il canale? Il canale DAZN1 sarà visibile a tutti i clienti Sky con abbonamento via satellite con SkyQ, MySkyHD o SKY HD che aderiranno all’offerta Sky-DAZN su Sky.it, Fai da te o tramite App Sky Fai Da Te. Dopo aver aderito all’offerta Sky-DAZN riceverete un sms. Sarà necessario attivare l’account e accettare i termini d’uso relativi all’offerta DAZN seguendo le indicazioni presenti all’interno dell’ sms che riceverete dopo aver aderito all’offerta.

Quanto costa? Per gli abbonati con extra da più di tre anni con Sky Calcio e Sky Sport l’offerta Sky-DAZN sarà a carico di Sky senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento Sky. Ma sono disponibili altri tipi di sconti e offerte: per tutti i clienti Sky con almeno Sky Calcio, l’offerta sarà a condizioni dedicate 7 euro e 99 al mese anziché 9 euro e 99 al mese e i primi tre mesi saranno a carico di Sky anziché 9 euro e 99 mese. L’abbonamento si rinnova in automatico ogni mese e poi disdire quando vuoi con un preavviso di 24 ore.

Come si attiva il canale DAZN1? Basta collegarsi su Sky.it/faidate o tramite app Sky Fai Da Te, andare alla sezione Promozioni e aderire all’offerta Sky-DAZN scegliendo il numero di cellulare su cui ricevere il codice promozionale. Una volta ricevuto il codice promozionale via sms, clicca sul link contenuto nelle sms, dovrai registrarti inserendo i tuoi dati e il tuo codice promozionale, accettare i termini d’uso relativi all’offerta DAZN.

Cosa fare se ho già un abbonamento a DAZN attivato tramite Sky? Basterà accettare i termini d’uso relativi all’offerta Sky-DAZN che riceverai via mail da Sky nelle prossime settimane. Se non ricevi nessuna mail controlla nella posta indesiderata. Al termine della procedura ti verrà inviata un altra mail con la conferma il prezzo si aggiornerà in automatico al primo rinnovo.

Cosa fare se ho un abbonato a DAZN non attivato tramite Sky? Basta aderire all’offerta Sky-DAZN scegliendo il numero di cellulare su cui ricevere il codice promozionale una volta ricevuto il codice promozionale via sms clicca sul link contenuto nell’sms, accedi con le credenziali utilizzate per il precedente abbonamento DAZN e inserisci il codice promozionale poi accetta i termini d’uso relativi all’offerta DAZN. DAZN si occuperà di interrompere la fatturazione del tuo precedente abbonamento DAZN.

Tutti i dettagli nel video seguente disponibile sul sito di Sky e al canale 209 del decoder Sky.