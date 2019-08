Filippine Italia streaming live e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali di basket 2019

FILIPPINE ITALIA STREAMING TV – È finita finalmente l’attesa di tanti tifosi italiani, che da mesi fanno il conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali di basket maschile 2019: oggi, sabato 31 agosto 2019, a partire dalle 13,30 (ora italiana) a Foshan, in Cina, si gioca infatti Filippine-Italia.

Quello di oggi è l’esordio per la squadra di coach Romeo Sacchetti nella competizione mondiale. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo D insieme a Filippine, Angola e soprattutto Serbia, nazionale davvero temibile che già ha sconfitto gli azzurri nelle amichevoli pre-mondiale.

La partita di oggi quindi sarà decisiva per capire le ambizioni dell’Italia, che di certo non si affaccia a questo campionato mondiale con i favori del pronostico. Se per la vittoria finale sarà una sfida tra Stati Uniti, Serbia, Francia e Grecia, gli azzurri hanno come obiettivo realistico quello di passare la prima fase a gironi. Un modo per ottenere almeno la qualificazione a uno dei tornei preolimpici.

Per farlo, però, serve arrivare almeno secondi nel girone. Diventa obbligatorio, quindi, partire con il piede giusto, con una vittoria sulle Filippine. Ma dove vedere in tv e in streaming Filippine-Italia? Vediamolo insieme.

Filippine-Italia, dove vedere la partita in diretta tv

In Italia è stato Sky Sport a ottenere i diritti di trasmissione del Mondiale cinese del 2019. Quindi anche Filippine-Italia sarà visibile soltanto agli abbonati alla celebre pay-tv, nel pacchetto Sport.

Se siete clienti Sky., sintonizzatevi sul canale 204 (Sky Sport Arena HD) per godervi il match con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Non ci sarà, invece, nessuna diretta (e neanche differita) in chiaro sull’altro canale controllato da Sky, cioè Tv8.

In alternativa, i canali Sky sono visibili anche sulla piattaforma Now Tv. Ma anche in questo caso, ovviamente, è necessario prima sottoscrivere un abbonamento.

Filippine-Italia, dove vedere la partita in streaming

Come tutte le altre partite del Mondiale di basket 2019, anche Filippine-Italia sarà disponibile in live streaming. Come? Ovviamente su SkyGo, la piattaforma streaming della pay-tv che permette agli abbonati di vedere in diretta tutti i contenuti di Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarlo, vi basta scaricare l’app (disponibile per Android e iOS) o andare sul sito ufficiale, accedere con le credenziali di Sky e poi selezionare il canale 204 dal menù. A partire dalle 13,30 potrete gustarvi così Filippine-Italia in streaming.

In alternativa, potete vedere la partita Filippine-Italia in streaming anche su livebasketball.tv, ma sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento.