Hunger Games La ragazza di fuoco: trama, cast e streaming del film

Le avventure di Katniss Everdeen continuano con il secondo volume di Hunger Games, intitolato La ragazza di fuoco. La celebre saga cinematografica ha colpito l’interesse di tantissimi appassionati di fantascienza, così come la saga cartacea (scritta da Suzanne Collins).

Ambientata in un futuro distopico post apocalittico, la saga di Hunger Games racconta di un mondo devastato dalla tirannia, dove soltanto il più forte può godere degli agi dell’alta società mentre chi è povero non soltanto deve lottare per un pezzo di pane, ma anche evitare di finire nel gioco degli Hunger Games.

Hunger come fame, il gioco della fame, quello che sottopone un membro per ogni distretto a una sorta di crudo reality show dove il vincitore sarà colui che avrà ucciso (o sarà sopravvissuto alla carneficina) tutti gli altri compagni.

Uscito nel 2013, il secondo film di Hunger Games ha rivisto al cinema Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth, affiancati da qualche interessante new entry.

Hunger Games La ragazza di fuoco | Trama

Katniss torna a casa. Dopo aver vinto gli atroci Hunger Games e avendo riportato con sé, grazie alla sua furbizia, anche Peeta Mellark, la giovane Everdeen è costretta a fingere un amore che non è reale. Pur di sfuggire alla crudeltà degli Hunger Games, i due giovani hanno dovuto dimostrare un falso amore che li ha portati a vivere insieme presso il Villaggio dei Vincitori, una dimora presente in ogni distretto e destinata a un unico vincitore, com’era da tradizione. Una tradizione che Katniss ha spezzato, provocando l’ira del presidente Snow.

Impegnati nel Tour della Vittoria, Katniss e Peeta devono viaggiare attraverso i 12 distretti per ricordare coloro che hanno perso la vita nei giochi. Prima di partire, il Presidente Snow si presenta inaspettatamente da Katniss intimandole di continuare la sceneggiata, per non dare modo al pubblico di sospettare della loro menzogna.

In un primo momento, per salvare famiglia e amici, Katniss decide di mantenere intatta la sua copertura ma, man mano che il tour avanza, la giovane ghiandaia imitatrice si rende conto che la ribellione è in atto negli altri distretti mentre a Capitol si tenta di mantenere intatta una finta normalità.

Il Presidente Snow, poi, decide d’istituire una speciale ricorrenza per festeggiare i 75 anni dai primi giochi: una nuova gara i cui giocatori questa volta saranno i campioni passati degli Hunger Games, il meglio del meglio in un’arena dove l’obiettivo è rimanere in vita uccidendo gli altri. L’incubo continua.

Hunger Games La ragazza di fuoco | Cast

Il secondo film vede nuovamente gli stessi acclamati protagonisti, con qualche new entry ben apprezzata dal pubblico, sia maschile che femminile.

A interpretare la coraggiosa e non più ingenua Katniss Everdeen è Jennifer Lawrence, attrice che è stata consacrata al cinema con questo ruolo e che, in seguito, si è destreggiata in diversi generi passando dal dramma alla commedia. Al suo fianco Josh Hutcherson, che interpreta il caro ragazzo della porta accanto, Peeta Mellark, il ragazzo a cui Katniss ha giurato amore seppur prima infatuata del suo migliore amico Gale, interpretato da Liam Hemsworth.

Nel cast del secondo capitolo vediamo anche Philip Seymour Hoffman che interpreta Putarch, Woody Harrelson che torna nelle vesti del mentore Haymitch Abernathy, Elizabeth Banks che interpreta la raffinata e chic Effie Trinket, Lenny Kravitz nelle vesti del devoto Cinna, Jeffrey Wright che interpreta Beetee, Stanley Tucci che interpreta Caesar Flickerman.

E ancora vediamo Donald Sutherland che interpreta l’acerrimo nemico il Presidente Snow, Amanda Plummer che interpreta Wiress, Lynn Cohen nelle vesti di Mags e Sam Claflin che interpreta il coraggioso Finnick Odair.

Hunger Games La ragazza di fuoco | Romanzo

La ragazza di fuoco, oltre a essere il secondo film della saga cinematografica, è anche il secondo romanzo scritto da Suzanne Collins e pubblicato nel 2009 (il film è uscito nel 2013).

Il romanzo ha ottenuto diversi riscontri positivi, riguardo lo stile e il finale. Il terzo libro, Il canto della rivolta, è arrivato nel 2010. La scrittrice ha venduto oltre 50 milioni di copie nell’America Settentrionale e quasi un milione di copie in Italia.

Hunger Games La ragazza di fuoco | Streaming

Ma dove vedere Hunger Games? Il secondo capitolo della saga va in onda giovedì 29 agosto 2019 in prima serata su Italia 1. Chi vuole seguire il film in diretta televisiva può collegarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre.

Chi invece è interessato a seguire la diretta streaming può collegarsi in serata alla piattaforma MediasetPlay, che consente di seguire la messa in onda del film anche tramite smartphone, tablet e pc. E, come se non bastasse, grazie alla funzione on demand potete recuperare Hunger Games anche dopo la messa in onda.

