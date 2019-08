Salernitana Pescara streaming live e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

SALERNITANA PESCARA STREAMING TV – Stasera, sabato 24 agosto 2019, alle ore 18 Salernitana e Pescara scendono in campo allo stadio Arechi di Salerno, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2019 2020.

Dove vedere Salernitana Pescara in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Salernitana Pescara in tv e live streaming

La partita tra in live streaming sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile tramite Sky Q e Premium. (IL SITO DI DAZN)

Il calcio d’inizio di Salernitana Pescara è previsto per sabato 24 agosto 2019 alle ore 18.

Salernitana Pescara streaming live: biglietti stadio

Prezzi

Intero Over 65, Under 14, Donne Under 10

Tribuna ROSSA Vip Nord-Sud € 46,00 + € 2,00 dir. Lis€ 30,00 + € 2,00 dir. Lis € 3,00

Tribuna Verde Sud/Nord € 36,00 + € 2,00 dir. Lis€ 21,00 + € 1,00 dir. Lis € 3,00

Tribuna Azzurra € 28,00 + € 2,00 dir. Lis€ 14 + € 1,00 dir Lis € 3,00

Distinti € 22,00 + € 2,00 dir. Lis€ 11 + € 1,00 dir. Lis € 3,00

Curva Sud € 14,00 + € 1,00 dir. Lis € 3,00

Curva Nord Ospiti € 14,00 + € 1,00 dir. Lis

Sarà possibile acquistare i biglietti in tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, Provincia e zone limitrofe. Sarà possibile acquistare i tagliandi della gara presso i botteghini dello Stadio ‘Arechi’ a partire dalle ore 15:00 di sabato 24 agosto 2019.