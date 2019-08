Liverpool Arsenal streaming live e diretta tv: dove vedere la partita della Premier League

LIVERPOOL ARSENAL STREAMING TV – Questa sera, sabato 24 agosto 2019, alle ore 18,30 va in scena ad Anfield uno dei big match della Premier League 2019-2020: Liverpool-Arsenal.

Le due squadre al momento guidano la classifica con 6 punti frutto delle vittorie su Norwich e Southampton per il Liverpool e su Newcastle e Burnley per l’Arsenal. Chi la spunterà? A chi andranno i tre punti?

Dove vedere Liverpool Arsenal in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte sulla partita nel dettaglio, orario compreso:

Liverpool Arsenal: dove vederla in tv

La partita di Premier League tra Liverpool e Arsenal sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sul canale Sky Sport Football.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Liverpool Arsenal è fissato alle ore 18,30 di oggi, sabato 24 agosto 2019.

Liverpool Arsenal: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra i Reds e i Gunners sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

Liverpool Arsenal streaming: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quali sono le probabili formazioni di Liverpool e Arsenal per la sfida in programma stasera ad Anfield? Di seguito i probabili undici delle due squadre:

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, Mané. Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Luiz, Sokratis, Monreal; Willock, Guendouzi; Aubameyang, Ceballos, Nelson; Lacazette.