Frammenti di bugie film, tutto sul thriller: trama, cast e streaming

Frammenti di bugie è un film di produzione canadese del 2016. Il thriller è diretto da David Winning, regista conosciuto per film come Il natale più dolce, Quel nostro piccolo segreto, Due matrimoni e un Natale e Fidanzati per convenienza.

Il film dura 100 minuti e il suo titolo originale è Cradle of Lies.

Di cosa parla Frammenti di bugie? E qual è il suo cast? E dove si può vedere in streaming? Vediamolo insieme.

Frammenti di bugie film | Trama

Marissa Davis è vittima di un grave incidente d’auto che l’ha costretta al coma per sei lunghi anni. Una volta ripresa conoscenza, la donna non ricorda niente dell’accaduto ma, grazie alla forza di volontà, torna alla vita di sempre salvando le apparenze.

La memoria lentamente ritorna al suo posto con piccoli momenti di lucidità che s’incastrano come pezzetti di un puzzle danneggiato. I ricordi sono incongruenti, persistono troppe contraddizioni. Ad esempio, il bambino che aspettava è davvero morto dopo l’incidente in auto? Il suo amico d’infanzia le ha detto tutta la verità o le nasconde qualcosa? Una sua amica, che all’epoca dell’incidente non era incinta, ha una bambina della stessa età che avrebbe dovuto avere la sua. Un’altra coincidenza?

Ad aiutarla spunta una giornalista, Ethan Fox, che tenterà di far luce sui suoi ricordi e le annesse verità.

Frammenti di bugie film | Cast e streaming

Chi fa parte del cast di Frammenti di bugie? Il film vede come protagonista Nicole de Boer, attrice canadese conosciuta per aver recitato al cinema in film come Discesa all’inferno, Senior Trip – La scuola più pazza del mondo, Cube – Il cubo e Suck. In tv invece l’abbiamo vista nella serie Star Trek – Deep Space Nine, Sargate Atlantis e Massima allerta: Tornado a New York.

Nel cast del thriller vediamo anche Lochlyn Munro, Gina Holden, Dan Payne, Karin Konoval, Jason Cermak.

Ma dove vedere Frammenti di bugie? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 venerdì 23 agosto 2019, alle ore 21:20. Chi invece vuole gustarsi la pellicola in streaming può trovarla anche su RaiPlay.