Europei Volley femminile 2019: il calendario della competizione

Europei volley femminile 2019: il calendario completo

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2019 CALENDARIO – Dal 23 agosto 2019 in Polonia vanno in scena gli Europei di Volley femminile 2019 con un calendario molto fitto e ricco di grandi partite. Qual è il programma? Di seguito il calendario completo data per data, partita dopo partita:

VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

13.30 – Francia-Bulgaria (Pool A, ad Ankara)

14.00 – Belgio-Ucraina (Pool B, a Lodz)

14.30 – Svizzera-Germania (Pool D, a Bratislava)

15.00 – Croazia-Azerbaijan (Pool C, a Budapest)

16.00 – Serbia-Finlandia (Pool A, ad Ankara)

17.00 – Bielorussia-Russia (Pool D, a Bratislava)

17.30 – Italia-Portogallo (Pool B, a Lodz)

17.30 – Olanda-Romania (Pool C, a Budapest)

19.00 – Turchia-Grecia (Pool A, ad Ankara)

20.00 – Slovacchia-Spagna (Pool D, a Bratislava)

20.30 – Polonia-Slovenia (Pool B, a Lodz)

20.30 – Ungheria-Estonia (Pool C, a Budapest)

SABATO 24 AGOSTO 2019

16.00 – Francia-Grecia (Pool A, ad Ankara)

17.30 – Germania-Spagna (Pool D, a Bratislava)

18.00 – Belgio-Slovenia (Pool B, a Lodz)

18.00 – Estonia-Croazia (Pool C, a Budapest)

18.30 – Finlandia-Turchia (Pool A, ad Ankara)

20.00 – Svizzera-Slovacchia (Pool D, a Bratislava)

20.30 – Portogallo-Polonia (Pool B, a Lodz)

20.30 – Romania-Ungheria (Pool C, a Budapest)

DOMENICA 25 AGOSTO 2019

15.30 – Azerbaijan-Olanda (Pool C, a Budapest)

16.00 – Bulgaria-Serbia (Pool A, ad Ankara)

17.30 – Spagna-Bielorussia (Pool D, a Bratislava)

18.00 – Slovenia-Portogallo (Pool B, a Lodz)

18.00 – Estonia-Romania (Pool C, a Budapest)

18.30 – Grecia-Finlandia (Pool A, ad Ankara)

20.00 – Russia-Svizzera (Pool D, a Bratislava)

21.00 – Ucraina-Italia (Pool B, a Lodz)

LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

16.00 – Francia-Serbia (Pool A, ad Ankara)

17.30 – Germania-Russia (Pool D, a Bratislava)

18.00 – Italia-Belgio (Pool B, a Lodz)

18.00 – Olanda-Croazia (Pool C, a Budapest)

18.30 – Turchia-Bulgaria (Pool A, ad Ankara)

20.00 – Slovacchia-Bielorussia (Pool D, a Bratislava)

20.30 – Ungheria-Azerbaijan (Pool C, a Budapest)

21.00 – Polonia-Ucraina (Pool B, a Lodz)

EUROPEI DI VOLLEY FEMMINILE 2019, IL CALENDARIO DELL’ITALIA

MARTEDÌ 27 AGOSTO 2019

16.00 – Finlandia-Francia (Pool A, ad Ankara)

17.30 – Spagna-Svizzera (Pool D, a Bratislava)

18.00 – Portogallo-Belgio (Pool B, a Lodz)

18.00 – Olanda-Estonia (Pool C, a Budapest)

18.30 – Grecia-Bulgaria (Pool A, ad Ankara)

20.00 – Germania-Slovacchia (Pool D, a Bratislava)

20.30 – Romania-Croazia (Pool C, a Budapest)

21.00 – Italia-Slovenia (Pool B, a Lodz)

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2019

15.30 – Azerbaijan-Estonia (Pool C, a Budapest)

16.00 – Serbia-Grecia (Pool A, ad Ankara)

17.30 – Russia-Spagna (Pool D, a Bratislava)

17.30 – Belgio-Polonia (Pool B, a Lodz)

18.00 – Croazia-Ungheria (Pool C, a Budapest)

18.30 – Francia-Turchia (Pool A, ad Ankara)

20.00 – Ucraina-Slovenia (Pool B, a Lodz)

20.00 – Germania-Bielorussia (Pool D, a Bratislava)

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019

15.30 – Romania-Azerbaijan (Pool C, a Budapest)

15.30 – Slovacchia-Russia (Pool D, a Bratislava)

16.00 – Bulgaria-Finlandia (Pool A, ad Ankara)

18.00 – Ungheria-Olanda (Pool C, a Budapest)

18.00 – Portogallo-Ucraina (Pool B, a Lodz)

18.00 – Svizzera-Bielorussia (Pool D, a Bratislava)

18.30 – Turchia-Serbia (Pool A, ad Ankara)

20.30 – Polonia-Italia (Pool B, a Lodz)

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

Tutti gli ottavi di finale (accoppiamenti e orari da definire).

Due partite a Lodz, due partite ad Ankara, due partire a Bratislava, due partite a Budapest.

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE 2019

Tutti i quarti di finale (accoppiamenti e orari da definire).

Due partite ad Ankara, due partite a Lodz.

SABATO 7 SETTEMBRE 2019

Semifinali ad Ankara (accoppiamenti e orari da definire).

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

16.00 – Finale per il terzo posto

17.30 – Finale Europei 2019 volley femminile