Torino Wolverhampton streaming live e diretta tv: dove vedere la partita | Playoff Europa League

TORINO WOLVERHAMPTON STREAMING TV – Stasera, giovedì 22 agosto 2019, alle ore 21 Torino e Wolverhampton scendono in campo allo stadio Grande Torino per la sfida d’andata del playoff dell’Europa League 2019 2020.

La formazione granata nei turni precedenti ha battuto Debrecen e Soligorsk, mentre gli inglesi hanno eliminato Crusaders e Pyunik e vengono dal pareggio casalingo con il Manchester United in Premier League.

Dove vedere Torino Wolverhampton in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Torino Wolverhampton: dove vederla in tv

La partita d’andata dei playoff di Europa League tra il Torino e il Wolverhampton sarà visibile in esclusiva via satellite (a pagamento) sul canale Sky Sport 1.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Torino Wolverhampton è fissato alle ore 21 di oggi, giovedì 22 agosto 2019.

Torino Wolverhampton: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra Torino e Wolverhampton sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Torino Wolverhampton streaming: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Torino e Wolverhampton per la sfida di questa sera? Chi giocherà dal primo minuto? Di seguito le probabili scelte dei due allenatori per la prima sfida del playoff di Europa League 2019 2020:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Berenguer, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Ruben Neves, Moutinho, Jonny Castro; Jimenez, Diogo Jota. All.Espirito Santo

ARBITRO: Dias (Portogallo)

“Sono sicuro che il Toro disputerà una grande partita. Sono sicuro che verrà fuori proprio lo spirito Toro. E che non molleremo mai”, le parole di Walter Mazzarri nella conferenza stampa della vigilia.