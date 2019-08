Il 7 e l’8: trama, cast e streaming del film di Ficarra e Picone, in onda stasera su Canale 5

Quello di stasera è di certo un appuntamento da non perdere per gli amanti del duo comico Ficarra e Picone: oggi, giovedì 22 agosto 2019, su Canale 5 va in onda infatti il film Il 7 e l’8, che rappresenta anche l’esordio alla regia per i due, Salvatore Ficarra e Valentino Picone, affiancati da Giambattista Avellino.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel marzo 2007, ottenendo un ottimo riscontro di critica e pubblico con 7,7 milioni di euro incassati al box office. Sebbene sia la prima pellicola diretta da loro, Il 7 e l’8 non è proprio il primo film interpretato da Ficarra e Picone: i due comici siciliani, infatti, avevano recitato anche in “Nati stanchi”, nel 2002, e in “Chiedimi se sono felice” del 2000.

Il film ha ottenuto nel 2007 una candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’argento per il miglior regista esordiente. Tante le gag e le battute contenute nelle varie scene, rimaste ormai nell’immaginario collettivo. Al punto che sono tanti gli appassionati, non soltanto siciliani, che scelgono di rivedere il film anche dopo dieci volte.

Ma di cosa parla Il 7 e l’8? Quale è la trama? Chi sono gli attori che fanno parte del cast? Il film è disponibile anche in streaming? Di seguito, tutte le risposte.

Il 7 e l’8, la trama del film

Il film racconta la storia di due ragazzi, Tommaso Scavuzzo e Daniele La Blasca, che si conoscono per caso dopo un incidente stradale (uno andava in bici, l’altro a piedi, prima di scontrarsi). Il primo è un piccolo delinquente, un ladruncolo che cerca sempre il modo di fregare il prossimo; il secondo, invece, è un figlio di buona famiglia, fidanzato e iscritto all’università.

I due non possono essere più agli antipodi, eppure iniziano a frequentarsi sempre più spesso. Soprattutto da quando scoprono una sorprendente verità sulla loro nascita: nati lo stesso giorno, a Palermo nel 1975, i due si rendono conto di essere stati scambiati nelle loro rispettive culle da un folle infermiere.

Il numero 7 e il numero 8 del reparto natalità, quindi, sono cresciuti l’uno nella famiglia dell’altro. E dopo averlo scoperto, la loro vita non sarà più come prima. Così, in un turbinio di gag, malintesi e anche momenti di commozione, i due si mettono in viaggio. Prima per andare a parlare con l’infermiere, che spiega loro il motivo del suo gesto, poi per dire la verità alle rispettive famiglie.

La trama completa del film

Il 7 e l’8, il cast completo

Come già anticipato, i protagonisti assoluti del film sono Salvatore Ficarra e Valentino Picone, che negli anni si sono affermati come un duo comico di grande successo sia al cinema (La matassa, Anche se è amore non si vede, Andiamo a quel paese, L’ora legale), che in televisione (Zelig, Striscia La Notizia).

Accanto a loro, nel film recita la bellissima étoile Eleonora Abbagnato, oltre a Remo Girone e una serie di grandi attori di origine siciliana tra i quali Barbara Tabita.

Ecco il cast completo de Il 7 e l’8. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella commedia:

Salvatore Ficarra – Tommaso Scavuzzo

Valentino Picone – Daniele La Blasca

Eleonora Abbagnato – Eleonora Scavuzzo

Barbara Tabita – Marcella

Andrea Tidona – colonnello La Blasca

Lucia Sardo – signora La Blasca

Consuelo Lupo – signora Scavuzzo

Remo Girone – frate Antonio / Mimmo Barresi

Arnoldo Foà – padre Superiore

Tony Sperandeo – Gino La Monica

Luciano Messina – commissario di polizia

Paride Benassai – Ernesto

Cristina Parodi – se stessa

Ernesto Maria Ponte – guardia carceraria

Il 7 e l’8, il trailer ufficiale del film

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Canale 5:

Il 7 e l’8, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Il 7 e l’8? La celebre commedia con Ficarra e Picone va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 22 agosto 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

