Sciopero Ryanair 22-23 agosto 2019: info, orari e voli cancellati

Sale l’attenzione di milioni di viaggiatori per lo sciopero Ryanair di giovedì 22 e venerdì 23 agosto 2019: come già annunciato, infatti, i piloti e i primi ufficiali della compagnia irlandese hanno deciso di incrociare le braccia per due giorni. La loro protesta è contro il dilungarsi delle trattative che dovrebbero portare agli adeguamenti dei contratti di lavoro, ma ha anche lo scopo di denunciare alcuni comportamenti della compagnia considerati anti-sindacali, come ad esempio il calcolo delle pensioni e i benefici legati a maternità e paternità.

Ad aderire allo sciopero sono i piloti del Regno Unito, che fanno parte dei sindacati BALPA, mentre alla fine non si fermano i piloti irlandesi del sindacato FORSA-IALPA, il cui sciopero è stato bloccato dalla Corte Suprema irlandese che ha accolto il ricorso della stessa Ryanair.

In ogni caso, le giornate di giovedì 22 e venerdì 23 agosto saranno molto difficili per tutti coloro che vogliono spostarsi sugli aerei della celebre compagnia low-cost. E nonostante partecipino alla protesta solo piloti inglesi, è molto probabile che le conseguenze dello sciopero si sentano anche per i viaggiatori italiani e per quelli di tutta Europa.

L’agitazione, del resto, cade proprio nel bel mezzo di agosto, in un periodo in cui gran parte della popolazione italiana sta tornando dalle ferie, o sta per partire per iniziare il suo periodo di relax. Ecco perché molti italiani temono disagi nelle giornate del 22 e del 23.

Sempre i piloti Ryanair, inoltre, hanno proclamato un altro sciopero – stavolta di 60 ore – tra il 2 e il 4 settembre 2019.

Sciopero Ryanair, gli orari della protesta del 22 e del 23 agosto 2019

Lo sciopero Ryanair avrà una durata di 48 ore. Quindi, i voli gestiti da piloti e primi ufficiali britannici si fermeranno per tutto il giorno di giovedì 22 agosto e per tutto venerdì 23 agosto 2019.

Eddie Wilson, capo del personale di Ryanair, ha attaccato la decisione dei sindacati di proclamare lo sciopero, bollando come “irragionevoli” le richieste fatte dal punto di vista contrattuale: “Abbiamo fatto tutto il possibile – ha detto – per evitare l’interruzione dei voli e delle vacanze dei nostri clienti, ma nessuna azienda può accettare le richieste esagerate e irragionevoli da parte dei suoi dipendenti più pagati di avere un aumento salariale di oltre il 100 per cento (quando hanno già ricevuto un aumento di stipendio del 20 per cento all’inizio di quest’anno), in un momento di crisi per il settore aereo”.

Sciopero Ryanair, i voli cancellati

Come già anticipato, i disagi maggiori relativi allo sciopero Ryanair saranno per i voli nazionali del Regno Unito. Negli altri paesi, la compagnia ha fatto sapere di aver tentato in tutti i modi di evitare disagi.

Tuttavia, negli aeroporti italiani sussiste un po’ di preoccupazione per i voli Ryanair del 22 e del 23 agosto sul nostro paese. Soprattutto per quanti dovranno tornare in Italia, magari proprio dalla Gran Bretagna.

Al momento, non esiste una lista ufficiale di voli cancellati dalla compagnia a causa dello sciopero. Ryanair ha fatto sapere che i passeggeri dei voli cancellati saranno avvisati dalla compagnia aerea con un SMS o una mail. Inoltre, è possibile per ciascun viaggiatore verificare lo stato del proprio volo a questo link.

Se un volo viene cancellato a causa di uno sciopero, Ryanair dà ai passeggeri un rimborso completo del prezzo del biglietto o la possibilità di cambiarlo con un altro per una destinazione o una data diversa.

