Hunger Games: trama, cast, trailer e dove vedere in streaming il film di stasera su Italia 1

È uno dei pochi casi in cui l’adattamento cinematografico è allo stesso livello del libro: Hunger Games, il celebre film di fantascienza con Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson uscito nelle sale cinematografiche nel 2012, va in onda stasera in prima serata su Italia 1.

Si tratta della prima pellicola della trilogia ispirata agli omonimi romanzi scritti da Suzanne Collins, che raccontano di un’avvincente storia ambientata in un futuro distopico e post-apocalittico dove si tiene un particolarissimo reality show, che si trasforma in una lotta all’ultimo sangue per la sopravvivenza.

Il film di stasera, diretto da Gary Ross, è stato un vero successo, caratterizzandosi come un nuovo colosso del cinema fantasy. Ha ottenuto anche una candidatura ai Golden Globes. L’appuntamento è per questa sera alle 21,20 su Italia 1.

Hunger Games, la trama del film

La trama di Hunger Games è incentrata sulla storia della città di Panem, paese post-apocalittico diviso in 12 Distretti e sorto sul territorio dove oggi c’è il Nord America. Da quando la popolazione ha organizzato una rivolta contro il governo, presieduto dal presidente Coriolanus Snow, ogni anno viene organizzato per “punizione” contro la popolazione un particolarissimo reality show di sopravvivenza: gli Hunger Games.

Il gioco consiste in una serie di prove fisiche, combattimenti all’ultimo sangue in una zona franca, controllata dal governo tramite dei computer che permettono di modificare il “gioco” in qualsiasi momento: si possono modificare le condizioni atmosferiche, causare crolli e terremoti, far apparire pericolose bestie.

Al reality partecipano un ragazzo e una ragazza estratti a sorte da ognuno dei 12 Distretti. Il film racconta l’ultima edizione degli Hunger Games, visti dal punto di vista di Katniss (Jennifer Lawrence), che si è offerta volontaria per il Distretto 12 dopo che il sorteggio aveva fatto venir fuori il nome della sorellina più piccola.

A istruire Katniss è l’ex vincitore degli Hunger Games, oggi alcolizzato, Haymitch. Accanto a lei – come concorrente uomo per il Distretto 12 – c’è il giovane Peeta, da sempre innamorato della ragazza. Insieme, cercheranno di sopravvivere nel gioco voluto dal presidente Snow. Ma a un certo punto, sono consapevoli che il vincitore degli Hunger Games potrà essere solo uno di loro due. Oppure no?

Hunger Games, il cast completo

Il film di stasera su Italia 1 vanta un cast di attori di livello assoluto: da Jennifer Lawrence, nei panni della protagonista Katniss Everdeen, a Josh Hutcherson (Peeta Mellark), passando per Liam Hemsworth e Woody Harrelson.

Ecco il cast completo di Hunger Games. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Jennifer Lawrence: Katniss Everdeen

Josh Hutcherson: Peeta Mellark

Liam Hemsworth: Gale Hawthorne

Woody Harrelson: Haymitch Abernathy

Elizabeth Banks: Effie Trinket

Donald Sutherland: Presidente Coriolanus Snow

Lenny Kravitz: Cinna

Stanley Tucci: Caesar Flickerman

Wes Bentley: Seneca Crane

Toby Jones: Claudius Templesmith

Alexander Ludwig: Cato

Isabelle Fuhrman: Clove

Amandla Stenberg: Rue

Willow Shields: Primrose Everdeen

Paula Malcomson: Mrs. Everdeen

Raiko Bowman: Mrs. Mellark

Kimiko Gelman: Venia

Nelson Ascencio: Flavius

Brooke Bundy: Octavia

Dayo Okeniyi: Thresh

Leven Rambin: Glimmer

Jack Quaid: Marvel

Latarsha Rose: Portia

Ian Nelson: Ragazzo Distretto 3

Kalia Prescott: Ragazza Distretto 3

Ethan Jamieson: Ragazzo Distretto 4

Jacqueline Emerson: Faccia Di Volpe

Mackenzie Lintz: Ragazza Distretto 8

Imanol Yepez-Frias: Ragazzo Distretto 9

Annie Thurman: Ragazza Distretto 9

Dakota Hood: Ragazza Distretto 10

Karan Kendrick: Atala

Phillip Troy Linger: Mr. Everdeen

Hunger Games, il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale del film con Jennifer Lawrence, in onda stasera su Italia 1:

Hunger Games, dove vedere il film in tv e in streaming

Come fare per vedere Hunger Games in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 21 agosto 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Hunger Games grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

