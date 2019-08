Insulti social ai vip assenti ai funerali di Nadia Toffa

Una raffica d’insulti è piovuta sui personaggi dello spettacolo assenti ai funerali di Nadia Toffa, la conduttrice del programma Le Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo due anni di malattia.

Al centro della polemica, Ilary Blasi, Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi, che su Instagram hanno condiviso ricordi toccanti della loro amicizia con Nadia Toffa, ma non erano presenti alle celebrazioni del funerale a Brescia il 16 agosto scorso.

E così, Ilary Blasi condivide una foto di sé sott’acqua, e i follower la riempiono di critiche per essersi mostrata così spensierata a pochi giorni dalla perdita della collega, di cui aveva postato un’immagine ricordo poche ore prima.

“Non mi sembra trasparente fare un post e poi non andare ai funerali. Non credo che continuerò a seguirla. Mi spiace“, scrive un utente.

“Già tornata da Brescia?”, ironizza qualcuno. “Così dispiaciuta per la sua ” amica” che nn è manco andata al funerale”, commenta ancora qualcun altro, e come lui altri migliaia di utenti.

Gli stessi insulti sono piovuti addosso a Barbara d’Urso, tra i principali assenti ai funerali di Toffa. Sul suo profilo social qualcuno scrive: “Tutti bravi a postare le cavolate ma al funerale di Nadia Toffa non ci siete andati”: il messaggio si legge tra i commenti alla foto in cui la conduttrice di Canale 5 mostra il suo nuovo smalto.

I funerali di Toffa, uccisa dal cancro martedì 13 agosto dopo due anni di lotta contro la malattia, si sono celebrati venerdì 16 agosto 2019, alle 10.30 al Duomo di Brescia.

Moltissime persone si sono riunite nella città lombarda per piangere l’amica e collega, che durante la convalescenza non ha quasi mai mostrato cenni di cedimento, tristezza o paura, e ha combattuto per infondere speranza e allegria a chi come lei stava affrontando lo stesso male. Per questo la sua scomparsa ha sconvolto e riunito tutto il Paese: da personaggi politici a gente comune, migliaia di persone hanno espresso la propria commozione e tristezza per la perdita di Nadia Toffa.

Eppure non tutti quelli che hanno pianto Nadia Toffa si sono presentati al funerale.

Tra questi, anche Alessia Marcuzzi: la showgirl non si può permettere di condividere una singola foto delle sue vacanze su Instagram senza che i follower la critichino per l’assenza ai funerali di Nadia Toffa.

“Mi chiedo come mai tutte queste amiche di Nadia, fatico a credere, postino tante belle foto per ricordarla e nessuno di voi si è presentato per l’ultimo saluto“, scrive un follower commentando un’immagine Instagram di Alessia Marcuzzi con sua figlia al mare.

Tra i personaggi assenti segnalati da follower e haters su Instagram e da vari siti di notizie, Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Biagio Antonacci e Federica Panicucci, che non erano presenti in Chiesa il 16 agosto.

Immancabile invece la presenza di tutta la redazione del programma che ha reso famosa Nadia e a cui la conduttrice mancherà moltissimo, Le Iene.

