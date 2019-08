E alla fine arriva Polly: la trama del film con Ben Stiller e Jennifer Aniston

E ALLA FINE ARRIVA POLLY TRAMA – Stasera, domenica 18 agosto 2019, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda E alla fine arriva Polly, film diretto da John Hamburg con un cast di tutto rilievo: Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Hank Azaria e Alec Baldwin. La commedia è uscita nella sale cinematografiche italiane nel 2004.

Ma di cosa parla E alla fine arriva Polly? Qual è la trama del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

E ALLA FINE ARRIVA POLLY: la TRAMA

Reuben (Ben Stiller) è un tranquillo agente assicurativo, specializzato nel calcolare rischi. Metodico e preciso, Reuben nella sua vita ha sempre valutato scrupolosamente ogni sua mossa, compreso il matrimonio con Lisa (Debra Messing), con la quale pensa di aver finalmente trovato la felicità. Ma quando la neo-moglie lo tradisce con un istruttore di sub francese addirittura il primo giorno della loro luna di miele a St. Barth, tutto quello che aveva costruito negli anni crolla miseramente. Tutto distrutto.

Tornato subito a casa, in depressione e solo, Reuben incontra per caso Polly (Jennifer Aniston), una vecchia compagna di scuola carina ma eternamente indecisa nella vita. I due, nonostante siano diversi come il giorno e la notte, iniziano a frequentarsi e a piacersi, e pur di stare con Polly, Reuben si spingerà a prendersi rischi un tempo impensabili per uno come lui…

IL CAST DEL FILM

CRITICA

La trama di E alla fine arriva Polly non ha riscontrato il favore della critica a livello internazionale. Sul sito Rotten Tomatoes sulla base di 156 recensioni ce ne furono 40 positive e ben 116 negative.

In Italia Alessandro De Luca non ha elogiato la commedia, dicendo che “i due protagonisti regalano qualche momento di divertimento, ma la sostanziale mancanza di ispirazione e l’accumulo di clichés, trasformano l’intreccio in un meccanismo superficiale e prevedibile, quanto la performance della Aniston”. Eppure il film ha ottenuto un ottimo riscontro al botteghino: con un budget di 42 milioni di dollari il film incassò in tutto il mondo 171.963.386 di dollari divenendo un grandissimo successo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL MONDO DELLO SPETTACOLO