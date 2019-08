🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 17 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Casa e Bottega | Io e Marilyn | Happy Killer Face | Waterworld

Anche nel weekend la battaglia per gli ascolti non si ferma. Siamo nel cuore di quest’estate e i palinsesti televisivi lottano duramente per raggiungere il podio nonostante le proposte poco allettanti per gli italiani.

Sabato 17 agosto la televisione si è divisa tra appuntamenti sportivi e film ormai visti e rivisit.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di sabato 17 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 17 agosto 2019 | Sabato | Chi ha vinto la serata

Rai domina lo share anche questa sera con la replica di Casa e Bottega: la rete ammiraglia di Viale Mazzini ha totalizzato 1.903.000 spettatori pari al 14.1% di share, mentre su Canale 5 il film Io & Marilyn ha radunato davanti allo schermo 1.398.000 spettatori con il 9.8% di share.

Su Rai 2, invece, Happy Face Killer ha totalizzato 984.000 ascolti (6.6% di share), mentre su Italia 1 l film Waterworld ha intrattenuto 860.000 spettatori (6.2%). Su Rai 3 il film 3 Million Dollar Baby è stato visto da 568.000 spettatori (3.8% di share), mentre su Rete 4 Una vita ha registrato un a.m. di 806.000 spettatori (con il 6% di share).

Su La7 Body Of Proof ha avuto un ascolto di 348.000 spettatori agli ascolti e uno share del 3.2%, mentre l’amichevole Triestina-Juventus su TV8 ha avuto 846.000 spettatori e il 5.6%. Sul Nove, infine, High Crimes – Crimini di Stato è stato la scelta di 237.000 spettatori (1.7%).

Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1 è, come sempre, Techetechetè ad aver ottenuto il maggior share di ieri sera nella fascia di Access prime time, con i suoi 2.941.000 spettatori e il 19.3% di share. Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint Estate ha registrato una media di 1.947.000 spettatori (con uno share del 12.7%).

Italia 1 CSI ha guadagnato 739.000 spettatori e il 5% di share.

Su Rete 4 Stasera Italia Estate ha ottenuto 888.000 telespettatori e il 6% nella prima parte, e 1.143.000 spettatori (7.5%) di share, mentre su La7 In Onda ha coinvolto 636.000 spettatori agli ascolti (con il 4.2% di share).

Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 273.000 spettatori (2.2% di share), mentre infine sul Nove I migliori fratelli di Crozza è stato visto da 218.000 spettatori (1.5%).