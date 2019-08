Palio di Siena 2019 fantini | Oggi 16 agosto | Contrade | Cavalli | Nomi | Soprannomi

Ci siamo: stasera, 16 agosto 2019, si corre il Palio di Siena, quello dedicato alla Madonna dell’Assunta. A Siena – ma non solo – l’attesa per l’evento è tanta. Le contrade sono in fermento e sperano di aver optato per la giusta strategia che comprende anche la scelta del fantino.

Ma quali sono i fantini che correranno il Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2019? Ecco i loro nomi (e soprannomi). Tutti gli abbiamenti:

CHIOCCIOLA: Francesco Caria detto Tremendo su Una per tutti

OCA: Antonio Siri detto Amsicora su Unidos

SELVA: Giovanni Atzeni detto Tittia su Remorex

AQUILA: Dino Pes detto Velluto su Tottogoddu

ONDA: Carlo Sanna detto Brigante su Porto Alabe

TORRE: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Violenta Da Clodia

ISTRICE: Andrea Coghe detto Tempesta su Oppio

PANTERA: Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Tabacco

DRAGO: Federico Arri detto Ares su Tornada

BRUCO: Andrea Mari detto Brio su Schietta

Palio di Siena 2019 fantini: i vincitori dal 2000 ad oggi

Di seguito i fantini che hanno vinto almeno un Palio dal 2000 ad oggi:

10 vittorie

TRECCIOLINO: 2 luglio 2000 – 2 luglio 2001 – 16 agosto 2002 – 16 agosto 2003 – 16 agosto 2004 – 2 luglio 2005 – 16 agosto 2005 – 2 luglio 2008 – 16 agosto 2010 – 2 luglio 2012

6 vittorie

BRIO: 2 luglio 2006 – 16 agosto 2009 – 16 agosto 2011 – 16 agosto 2014 – 2 luglio 2015 – 2 luglio 2018

5 vittorie

TITTIA: 2 luglio 2007 – 2 luglio 2011 – 2 luglio 2013 – 16 agosto 2013 – 17 agosto 2015

SCOMPIGLIO: 16 agosto 2007 – 16 agosto 2012 – 2 luglio 2016 – 16 agosto 2016 – 2 luglio 2017

3 vittorie

DE’: 16 agosto 2000 – 16 agosto 2001 – 2 luglio 2002

SALASSO: 2 luglio 2004 – 16 agosto 2006 – 2 luglio 2014

GINGILLO: 16 agosto 2008 – 2 luglio 2009 – 16 agosto 2018

1 vittoria

IL PESSE: 9 settembre 2000

SGAIBARRE: 2 luglio 2003

VOGLIA: 2 luglio 2010

BRIGANTE: 16 agosto 2017

TEMPESTA: 20 ottobre 2018

