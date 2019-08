Sapore di mare cast, attori e personaggi del film diretto da Carlo Vanzina

Nel cuore dell’estate Canale 5 ripropone un film degli anni ’80 diretto da Carlo Vanzina e intitolato Sapore di mare. La pellicola, una commedia del 1983, vede recitare diversi attori, ma di cosa parla?

Sapore di mare racconta le storie intrecciate di diversi personaggi: Paolo e Marina sono fratello e sorella in vacanza in Versilia con i loro eccentrici genitori. I due faranno amicizia con Luca e Felicino, fratelli ricchi e snob provenienti dalla Milano perbene. A loro si aggregheranno altri personaggi come l’intellettuale Gianni e le belle Selvaggia e Adriana. Un’estate entusiasmante nella meta balneare che vedrà nascere bravate, amori e avventure, ma anche qualche addio.

Ma chi fa parte del cast? Chi interpreta i protagonisti?

Tutto quello che c’è da sapere su Sapore di mare

Sapore di mare cast | Attori e personaggi

Ricco il cast di Sapore di mare. Vediamo tra i diversi protagonisti Jerry Calà che interpreta Luca Carraro, Christian De Sica (all’epoca molto giovane) interpretare invece Felicino Carraro e Marina Suma invece calarsi nelle vesti di Marina Pinardi.

Ancora abbiamo Virna Lisi che interpreta la bella Adriana Balestra, Gianni Ansaldi che è semplicemente Gianni, Angelo Cannavacciuolo che interpreta Paolo Pinardi e Karina Huff nelle vesti di Susan Hunt.

Isabella Ferrari interpreta Selvaggia, Giorgia Fiorio interpreta Giorgia, Annabella Schiavone interpreta Lucia Pinardi e Paolo Baroni interpreta il Marchesino Pucci.

La trama al completo di Sapore di mare

E ancora vediamo nel cast di Sapore di mare anche Giorgio Vignali come Maurizio, Ugo Bologna come il commendator Carraro, Angelo Maggi come il Marchesino Pucci, Gianfranco Barra come Antonio, Guido Nicheli come il marito di Adriana ed Edoardo Vianello in un cameo.

Tra le curiosità del film: sapevate che Jerry Calà pur di girare il film ridusse il suo compenso? Quando lesse per la prima volta il copione di Sapore di mare ne rimase incantato e, credendo fermamente nel progetto, accettò di ridurre il proprio compenso a patto che poi ricevesse una percentuale sugli incassi.

Sapore di mare vi aspetta su Canale 5 giovedì 15 agosto 2019 in prima serata.