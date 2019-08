Sister Act cast, attori e personaggi del celebre film americano

Sister Act – Una svitata in abito da suora è una celebre pellicola del 1992 che racconta di un’improponibile suora che rivoluziona un intero convento: ad interpretarla è Whoopy Goldberg, che è soltanto uno dei nomi che compongono il cast del film.

La storia raccontata da Sister Act è quella di Deloris, una cantante di un casinò che assiste involontariamente a un omicidio da parte del suo amante, il boss Vince La Rocca, e diventa testimone chiave per incriminarlo.

Per mettersi in salvo dagli scagnozzi che l’amante le ha mandato dietro, la polizia le suggerisce di nascondersi sotto falsa identità in un convento di San Francisco e, complice la Madre Superiora, adotta l’identità di Suor Maria Claretta.

Tutto quello che c’è da sapere su Sister Act

Deloris è una donna indisciplinata che non accetta le regole rigide del convento e il suo animo esuberante mette a dura prova la Madre Superiora che decide d’includerla nel coro. Deloris, che per deformazione professionale si occupa di canto, non può restare a guardare la pessima preparazione e impostazione del gruppo così apporta delle modifiche e il coro inizia a brillare, al punto che viene persino ingaggiato per un concerto per il Papa.

Ma chi fa parte del cast di Sister Act? Vediamolo insieme.

Sister Act cast | Attori e personaggi

Come abbiamo già anticipato prima, protagonista di Sister Act è Whoopy Goldberg, attrice conosciuta e stimata per tantissimi film come Ghost (con il quale ha vinto un Oscar), Piccole canaglie, Una moglie per papà e T-Rex – Il mio amico Dino.

Al suo fianco vediamo Maggie Smith, amatissima attrice sia per Harry Potter che per Downton Abbey, che qui interpreta Madre Superiora.

La trama al completo del film Sister Act

Ancora vediamo Kathy Najimy che interpreta suor Maria Patrizia, Wendy Makkena che interpreta suor Maria Roberta e Mary Wickes che interpreta suor Maria Lazzara.

Ancora nel cast vediamo Harvey Keitel che interpreta il killer spietato Vince La Rocca, Richard Portnow che interpreta Willy, Robert Miranda che interpreta Joey e Bill Nunn il tenente Eddie Souther.

Ancora nel cast di Sister Act vediamo: Joseph Maher che interpreta monsignor O’Hara, Rose Parenti è suor Alma, Ellen Albertini Dow è suor Maria Felicita, Ruth Kobart è suor Maria Ignazia, Charlotte Crossley è Tina, Jenifer Lews è Michelle, Joseph G. Medalis è Henry Parker e Eugene Greytak interpreta Papa Giovanni Paolo II.

Sister Act va in onda lunedì 12 agosto 2019 in prima serata su Rai 1.