iPhone cambia nome? Le indiscrezioni su come si chiameranno i prossimi modelli del “melafonino”

Quanti di voi erano a conoscenza del fatto la X dell’ultimo modello di iPhone, quindi iPhone X o XS Max, fosse un dieci in numeri romani anziché una “ics”? Secondo quanto si legge in rete, ben pochi. Sia in Nord America che in Europa, infatti, c’è stata da parte dei possessori del “melafonino” molta confusione su quale fosse il giusto nome dell’ultima “edizione” dello smartphone targato Apple, motivo che avrebbe spinto la società fondata da Steve Jobs a valutare un cambio di nome per la linea dei diffusissimi telefonini.

L’indiscrezione ha iniziato a circolare sul web ma, come fanno notare alcuni attenti esperti in technological devices, non si tratta poi di una sconvolgente novità: già si era passati, in effetti, dall’iPhone 7 all’iPhone 8 saltando la “generazione S”.

Quella X come un dieci stava ad indicare il fatto che si trattava del decimo anniversario dello smartphone, ma ora Apple avrebbe quindi intenzione di interrompere il “conto”, cioè la numerazione progressiva dei suoi apparecchi, al fine di scegliere un nome che sia possibile utilizzare anche per i modelli successivi senza che sia necessario aggiungere altri suffissi.

A rivelare questa possibilità il famoso leaker CoinX, lo stesso che l’anno scorso aveva reso note prima dell’ufficialità notizie circa la denominazione iPhone XS/iPhone XR; non solo, perché CoinX riuscì anche a predire il lancio dell’iPad Air (quello da 10,5 pollici) con diversi mesi di anticipo rispetto alla presentazione in quel di Cupertino. Si tratta, quindi, di un’indiscrezione credibile.

Ma quali sono le opzioni sui nomi dei futuri telefonini con il logo della mela morsicata? Essenzialmente 3, tutte naturalmente suggerite dallo stesso CoinX: la prima vede i successori di iPhone Xs e iPhone Xs Max chiamarsi iPhone Pro, mentre un altro modello, l’iPhone Xr 2, potrebbe essere ribattezzato iPhone (2019). Si tratta, in questo secondo caso, dell’opzione preferita in quel di Apple.

La terza opzione, sempre secondo quanto rivelato da CoinX, sarebbe poi quella che vedrebbe riprendere la vecchia numerazione dei mefonini: numerazione che, però, non riprenderebbe quest’anno con iPhone 9 ma con iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. Riprenderebbe, quindi, con i numeri arabi, che i romani sembra abbiamo creato più confusione che altro.

